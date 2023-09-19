葉倫估美經濟無衰退跡象 但示警1事構成風險

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美國汽車工人罷工邁入第四天，外界擔憂此事將對美國經濟形成衝擊。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）18日受訪表示，目前談此事對於經濟的影響仍為時過早，但她針對美國政府關門危機示警，擔憂經濟成長趨勢將因此放緩。

美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律三大車廠勞資協商破局後，於15日展開罷工，恐衝擊三大車廠汽車產能，美國銀行全球研究（BofA Global Research）預估，全面罷工一周便可能導致美國國內生產毛額（GDP）下滑0.1至0.2個百分點；若罷工一整季，美國GDP將銳減1.6至2.1個百分點，不過考量到工會資源有限，罷工行動不太可能持續一整季。

葉倫周一受訪被問及此事時表示，拜登政府預估勞資雙方將分秒必爭地進行談判，以達成解決方案，現在判斷此事對經濟產生的影響仍為時過早，影響的幅度仍將取決於罷工持續多長時間，也端看受到影響的對象，並且期盼雙方縮小分歧、實現共贏。

對於美國經濟前景，葉倫指出，美國勞動力市場良好且強韌，企業對工人的需求高，雖市場略有走軟，但沒有出現大規模的裁員，職缺數據仍然偏高，顯示就業市場依舊健康，只是不如過去的火熱。整體而言，美國經濟並未顯示出即將陷入衰退的跡象，仍處於「健康」狀態，工業產出正在上升、通膨正在下降。

惟葉倫針對美國政府關門危機釋出了警告。由於參眾兩黨在預算問題上分歧加劇，美國政府恐會面臨10月1日關門的命運，為避免此等窘境，國會必須在僅剩的工作日內通過臨時撥款法案，從而確保政府能持續獲得資金。據悉，美國眾議院兩派共和黨人目前已就這項臨時支出法案達成協議，但該協議在參議院通過的可能性並不高。

鑑於兩黨理念分歧巨大，政府關門恐會持續多個星期，外界擔憂美國政府倘若真的關門，此次恐會是損失最高的一次。高盛在最近出台的報告中預測，政府停擺時間將持續二至三周，但穆迪經濟學家預估可能持續整個第四季，意味著將打破美國政府關門35天的歷史紀錄，進而導致第四季經濟成長率減少1.2個百分點。

葉倫就此事呼籲到，雖然當前經濟狀況良好，但聯邦政府停擺將會使經濟面臨失去動能的風險，這樣的風險是不必要的，因此美國政府絕對沒有理由關門，呼籲國會頒布撥款法案，以在10月1日新財政年度開始後，持續為聯邦政府提供資金。

此外，她目前也密切關注學生貸款、信貸、國際油價的情勢。在沙烏地阿拉伯和俄羅斯聯手控制原油供給之下，布蘭特原油周一盤中逼近95美元關口，接近10個月來高點，葉倫預估油價未來將回穩，並強調拜登政府正密切關注汽油價格，將會確保價格維持在美國民眾可以負擔的區間。