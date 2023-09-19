美股微幅止跌 台股觀察16,700點支撐力道

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【中央社記者韓婷婷台北19日電】市場預期美國利率將按兵不動，並維持在高檔水準一段時間，美股18日開低後隨即拉至平盤之上，分析師表示，美股微幅止跌對於台股有激勵作用，後續觀察5日線16,716點及支撐整數關卡16,700點力道。

包括挪威、瑞典、瑞士央行，以及英國央行（BoE）和美國聯邦準備理事會（Fed）都將在本周開會，公布利率決議，牽動投資市場敏感神經，美股18日收盤小漲。

道瓊工業指數小漲6.06點或0.02%，收34,624.30點。標準普爾指數微漲3.21點或0.07%，收4,453.53點。那斯達克指數微升1.91點或0.01%，收13,710.24點。費城半導體指數上漲16.07點或0.46%，收3,492.47點。

美國利率本周再度成為市場焦點，投資人預期決策官員將按兵不動，並期待Fed對未來幾個月的計畫提供若干指引。分析師認為，在投資人觀望氣氛濃厚下，資金有退場觀望的跡象，加上最夯的AI概念股走弱，也讓投信季底作帳、中秋節長假效應前的走勢趨於詭譎。

法人表示，雖市場普遍預期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）升息機率不高，但美債殖利率再度上揚，對盤勢有壓抑效果，短線AI概念股承壓，但隨著iPhone熱銷，以及特斯拉Dojo超級電腦題材，科技股仍為大盤長期向上的重要關鍵。