《造紙股》正隆紙圖迎10周年 升級打造跨齡學習場域

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【時報記者林資傑台北報導】造紙大廠正隆(1904)於全台偏鄉小學打造「永續紙材圖書館」即將邁入10周年，因應「跨齡共享」成為閒置教育空間的剛性需求，對此結合台灣設計研究所及台灣無印良品，以「3R」概念將新埔國中補校教室打造為滿足跨世代共學的跨齡學習空間，18日正式揭牌。

正隆長期關注環境永續及孩童教育，自2014年起結合造紙核心職能，於全台偏鄉小學使用100％回收紙打造永續紙材博物館，近年不斷突破框架積極求新，10年來累計已打造26座永續紙材圖書館，為地球減少超過15萬公斤碳排量。

適逢計畫邁向10周年，正隆思考如何轉型、更加貼近社會需求。鑒於台灣社會高齡少子化，使「跨齡共融」成為閒置教育空間的剛性需求，正隆以重新定義（Redifine）、重新設計（Redesign）、重新創造（Reinvent）的3R概念，打造跨齡學習場域。

正隆3月參與由經濟部工業局、台灣設計研究院共同推動的設計驅動跨域整合創新「城市產業創新計畫」，以跨齡共融主軸，攜手台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，將新北市新埔國中補校教室打造更符合多功能需求的跨齡學習空間。

正隆表示，集團從人本設計思考出發，歷經多次場勘討論，觀察長輩上課情形且進行訪談，歸納出整體環境、硬體設備、收納空間及多元彈性課程等核心需求，並以此定調教室彈性、環境優化、心情延伸等三大空間再造策略，同時融入紙材輕巧、安全和溫暖特質。

其中，環境空間優化由台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企畫團隊操刀，包括全新定義空間的簡約色調，同時進行全室線路收整，重新規劃紗窗、吊扇、照明燈光、適合長輩使用的輕巧桌椅及黑板大螢幕等基礎設備，營造舒適、方便長輩的學習空間。

針對收納需求，正隆開發輕巧且耐用的紙抽屜，結合MUJI無印良品SUS收納層架的設計吋法，讓長輩們可更安全、輕鬆收納書本和學習物件，畢業後更可帶回家中作為收納櫃使用，讓學習歷程延續在未來生活中。

切合彈性教室及心情延伸兩大主軸，正隆善用紙材靈活輕巧特性，以全新3R理念開發100％再生紙材教學講桌，採用應用模組化設計，可因應補教多元課程彈性變換教學配置，開啟更多對話互動，並設計全新模組化布告欄，創造靈活多變化的展示牆。

正隆表示，全台首座跨齡教室耗時4320小時籌備規畫、30多位專業夥伴進行超過20場實體及線上會議討論，透過產業、公部門與企業共同協力，期待未來能擴散至更多場域空間，共創美好學習空間，讓永續學習更舒適。