0919群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國財長Yellen表示沒有跡象表明美國經濟即將陷入衰退，現在判斷美國汽車行業罷工可能產生的影響為時尚早；勞動市場趨緩但仍處於「健康」狀態，工業產值在成長，「通膨在下降」。

2.美國汽車業大罷工！擔憂薪資通膨壓力？先擔心9-10月失業人口可能增加吧！

3.美國眾議院議長K.McCarthys為避免美國政府關門的最新提案遭到共和黨右派的反對，按照該計畫美國政府機構的預算將削減8%，並將恢復在南部邊境修建隔離牆，停止為調查前總統川普而撥款，並阻止先前的烏克蘭援助計畫的支出。

4.經濟數據9/19新屋開工、營建許可9/21FOMC(提出新SEP、點陣圖)，首次申請失業救濟金人數，成屋銷售，德國、歐元區、美國PMI

5.本週央行會議：

9/21FOMC、BOE、瑞士、瑞典、挪威、土耳其、南非

9/22BOJ

6.美國消息方面：

(1)債券殖利率仍會影響科技股(美國政府關門？油價上漲)

(2)本週FOMC對市場應屬正面？

(3)四巫日應只是短期影響

(4)Roubini認為美國經濟相較歐洲較為強勁，「好消息」表明不會出現「硬著陸」，市場認為FED2024初降息的預期是錯的，第一次降息將在2024下半年發生。總體通貨膨脹率正在走高，油價也在走高，也可能再次升息，考慮到全球經濟狀況，通膨仍揮之不去，美股可能會下跌10%？建議今年剩餘時間做空美國股票。

(5)MSM.Wilson表示投資人對2024風險資產的展望更加負面，Wilson仍維持看跌美股的觀點，大多數MS客戶認為美國經濟衰退只是延後到2024年，目前看起來對於風險資產2024年是更具挑戰性的一年。

(6)美股財報：9/21FDX、9/28MU9/29NKE

7.日本政府修改投資法規，取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股息稅及資本利得稅，鼓勵一般市民投資。這會導致日本散戶加速把儲蓄投入海外股市及基金，導致日圓長期貶值。

8.Bloombertg根據中國央行最新數據計算得出從2021/12月至2023/6，外資持有的中國股票和債務已減少約1.37兆億元人民幣（1,880億美元），僅在2023/8中國股市就出現創紀錄的120億美元資金流出。

Bloomberg的數據顯示全球投資人在2023年已從中國政府債券中撤資約260億美元，同時向亞洲其他新興國家的債券投入總計620億美元。與此同時，將中國排除在新興市場投資組合之外的策略迅速獲得關注，2023年以來新興市場（中國除外）基金的成立數量已創年度紀錄新高。MercedCERACIOPantankar表示中國面臨幾個風險—地方政府融資平台、住房存量過剩、人口結構、監管波動、地緣政治孤立。

9.半導體設備的利空僅是短期！一切看美股後續動態！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。