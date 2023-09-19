分析師授海運股操盤心法 點名這5檔可上船

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在長榮、陽明等貨櫃雙雄帶頭示範下，海運股近來明顯轉強，資深分析師以BDI為例，運價若1個月大漲逾20％，根據歷史法則，後面通常還有3個月漲勢，看好一路漲到12月，建議確認運價指數由空頭周期轉入多頭周期時，可買進低本淨比個股，點名新興、中航、台航、四維航、正德等5檔，其中台航手握陽明3.7萬張，20元股息第3季入帳，貢獻EPS1.7元，推升全年EPS上探3.2元。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，今年中國大陸消費不振，出口疲弱，導致官方一連串救經濟、下猛藥，最重要是支持房地產，一線城市北上廣深，帶頭認房不認貸，人行今年2度調降存準率，9月這次降1碼，釋出5000億人民幣，迄今30多個重要城市認房不認貸，降低首套房的頭期款，銀行需要更充裕流動性從事房地產房貸放款。

人行放錢讓銀行衝刺房地產、信貸，當地民眾熱衷買房，房地產佔GDP約2成，如此高比重舉世罕見。我們從媒體資訊看到中國經濟低迷，甚至不少人認為陸經濟將崩潰，最大癥結在房地產。

但他認為，陸民眾不是沒有錢，而是沒有消費信心，現在中國有132兆人民幣儲蓄，高達46％，儲蓄率世界第一，因為民眾財富都壓在房地產，絕大多數人還在繳房貸，看到恒大、碧桂園高負債可能破產，怎會有消費信心，若房地產穩住，將立刻連動中國消費有起色，對台股最大拉抬在周期股。

電子股的記憶體、IC 設計，傳產的航運、鋼鐵、塑化等5大族群，是最受對岸需求影響的周期產業。受惠中國需求升溫，相關股票的估值上升，投資人趁機可賺取價差。

其中，房地產直接影響鋼鐵上游原料鐵礦石、煤炭，海岬型散裝輪運價上漲。迄9月15日，BDI連漲8日，BDI多日連漲，表示需求強勁。BDI今年5月高點1600點，受中國需求不振跌到低點900點，現在反彈近1400點，自低點反彈5成，若BDI能夠回到1600 起跌點，散裝輪股價將有真正波段大行情。

9月來BDI大漲25％，過去在低運價水準，而1個月大漲20％以上的歷史法則，後面通常有3個月的漲勢，估計這次BDI可以漲到12月。

每當BDI大漲，散裝輪股價就會大船入港的倍數漲幅，大家都不知道台股波動性最大的周期股，不是記憶體，也不是塑化原料，而是散裝輪，底部是淨值的一半，頭部是淨值的2倍。

以新興為例，淨值27元，上波多頭周期2021年起漲14元，股價淨值比0.5倍，最高58元的股價淨值比超過2倍。今年散裝輪處於空頭周期，新興今年最高27.55元，被壓在淨值之下，新興在多頭周期2021年EPS1.2元，空頭周期今年EPS估0.9元，就EPS比較，這2年差距沒很大，因為散裝輪公司有些船舶是合約價，受景氣影響沒想像中嚴重，股價卻受BDI漲跌影響極大。

新興為何成本波散裝輪領頭羊？9月來股價大漲22％，因為產油國決定原油減產延長到12月底，國際油價已大漲，但波羅的海原油輪指數今年來大跌60％，未來反彈空間大。

新興是國內散裝輪唯一擁有3艘30萬噸級大型油輪，現貨船比重6成最高的裕民，2021年EPS5.89元，今年估3元，EPS落差較大，反而股價波動較小，裕民去年曾短暫跌破淨值38元，最低33元，但今年低點40元，守住淨值，顯然已有人進場承接。

蔡明彰分享散裝輪的操盤心法，EPS固然重要，但不是最重要。關鍵是BDI由空頭周期轉入多頭周期，一旦確認就買進低估值個股。

目前股價低於淨值，除新興外，還有中航、台航、四維航、正德等4檔，股價淨值比大約都是0.8倍，這些股價淨值比低於1倍，波動性大的散裝輪在景氣周期走入多頭，報酬率會高於裕民。

其中，台航持有陽明3.7萬張，陽明除息20元，股息第3季入帳，貢獻台航EPS1.7元，連同本業今年EPS上看3.2元，是股價低於淨值的散裝輪中，EPS最高者。

雖然股價淨值比同為0.8倍，但台航EPS最高，本益比不到10倍，2個優勢加起來，台航低估值更加明顯。

散裝輪大行情來臨，難免投機，投機資金會鎖定低價、低市值個股，容易炒作，正德價位及市值都最低，正德淨值21.6元，目前股價仍1字頭，市值不到50億元，但上半年 EPS0.45元，沒有虧損，有處分船舶利益估計貢獻EPS0.2元，下半年新船加入營運有較高租金，毛利率40％以上，全年EPS估1.5元，將優於市場預期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。