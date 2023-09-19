東元墨西哥廠啟用 搶攻美洲商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東元（1504）18日在墨西哥新萊昂州Cienega deFlores市舉行高效率低壓馬達廠落成啟用典禮，董事長邱純枝表示，投資興建墨西哥新廠，可以快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠，進一步強健北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，以及墨西哥國內商機。

這座占地1.1萬平方公尺的馬達廠，打造了電工、機工、及裝配的全製程自動化節能生產線，年產15萬台HP1-HP250的馬達，初期主要製造符合北美市場NEMA系列工業馬達，於製程規劃上，未來也可兼容IEC系列標準馬達生產，以拓展中南美市場。

東元表示，近年建設新廠房注重自動化、智慧化、和節能減排的綠色生產設計，墨西哥新廠即投資建立固定子機械捲入線、轉子高精度加工，機械手臂彈性噴塗等自動化設備；採用基於2維條碼的品質回溯系統，結合大數據庫與工業物聯網的全廠稼動監控等數位管理手段。

減排方面，無溶劑凡立水含浸設備可降低30％有機揮發物（VOC）排放、水性漆大幅減少50％的VOC排放；而中央集中烘烤設備較以往製程提升近50％的節能效果。東元指出，以製程的自動化、節電、減量、和當地料源導入，新廠具體實現了「節能、減排、智能、自動」的公司願景。

北美地區受惠於拜登總統投入約4兆美元的Build back better計畫，低壓馬達的需求漸趨強勁，2022年度東元低壓馬達在北美地區銷售佔整體銷售比約40％；成長率超過35％。

因應區域經濟和短鏈的趨勢，於墨西哥建立北美地區生產基地，轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場減少長鏈風險，以提升高效率低壓馬達的競爭力。東元表示，墨西哥原本即設有銷售據點，此次投資建立生產線之後更將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」之產銷模式，為營收成長注入新動能。

東元墨西哥廠廠區附近即擁有相關完整的配套商，除可確保穩定供貨品質及擁有更具競爭力的成本結構外，更可順利達成Made in Mexico，並享受進出口關稅優惠。