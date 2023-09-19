中福、燿華攻漲停 AI蠢動 台股早盤小幅反彈

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市場關注FOMC會議，台股19日早盤上演反彈走勢，盤中指數站回16,700點整數關卡之上，暫報16,750點，上漲52點，權王台積電（2330）股價小漲1元，來到541元，在多方買盤仍偏向觀望情況下，盤面強勢股由上市櫃的榮群（8034）、笙泉（3122）、文曄（3036）與燿華（2367）等表態上攻，一度暫報觸頂，匯聚多方向心力。

關注美股表現，道瓊工業指數上漲6點，或0.01％，收在34,624點；標普500指數上漲3點，或0.07％，收在4,453點；Nasdaq指數上漲1點，或0.01％，收在13,710點；費半指數上漲16點，或0.46％，收在3,492點。

市場關注汽車工會罷工情形，持續對股市帶來干擾。不過，核心CPI 與PPI 年增率持續降溫，通膨預期也創下近期新低，將支持本週FOMC會議停下升息腳步。而且，在結束夏季休會後，參、眾兩院開始著手處理政府關門與能源上漲等問題，並將加速AI發展相關法規立法；白宮也已指派官員協助化解汽車工人罷工。此外，美國零售銷售穩健、企業投資良好，均有助美股延續反彈走勢。

統一投顧指出，台股受到上周五美股重挫影響，呈現較大幅度回檔，季線得而復失。由於季線仍屬下行，所以不能一次克服，屬意料之中；另下檔台股仍有月線16,646點及半年線16,483點支撐，由於半年線仍屬上行，中長多格局未變，多方可把握回檔買點。

在操作上，建議汰弱留強，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI 類股、網通及光通訊、低軌衛星、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配旺季備貨的消費性電子類股布局。

台新投顧表示，歐美新車銷售強勁，相關供應鏈表現優於同業，產業焦點可轉向歐美供應鏈；電動車也在IRA政策及德州廠生產效率提升下，持續挹注台廠供應鏈表現。