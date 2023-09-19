低接買盤進場 台指期早盤止跌

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台指期19日在低接買盤進場之下，早盤開低走高，雖低點一度來到16,680點，但盤中指數反彈至16,726點，上漲14點，成交口數約1.1萬口。

美財長葉倫雖表示未見到美國經濟出現衰退跡象，且認為當前就業市場已降溫，就業供需轉趨平衡；然Fed將於台灣時間周三凌晨召開FOMC會議，市場靜待會議結果出爐，各天期美債殖利率漲跌互見，美股四大指數維持在平盤附近震盪，終場基本呈現小漲態勢。

第一金投顧分析，9 月暫停升息且今年預留一碼升息空間已經在預期內，對於市場及投資決策不至於帶來太多波動，惟短線需要留意的是美國十年期公債殖利率再度創高，較不利於科技股表現。

操作建議上，短線失守季線操作上先保守看待，可以在三日內站回代表強勢，屆時再拉高多單水位即可，不過在全球股市沒有連續大跌風險下，個股還是有各自表態空間存在，但由於族群性較不明顯難度上較高，且短沖資金輪動快速，交易上務必更為靈活。

台新投顧表示，短線先觀察季線支撐力道，料指數將在季線附近震盪，短線資金轉往航運、塑化、汽車、蘋概等題材可留意。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨下跌17點，盤中報價4,344點；國外指數部分，東證期貨上漲18.75點，來到2,410.75點；美國道瓊期貨下跌44點，指數暫報34,922點；美國那斯達克100期貨上漲17點，成交價15,426點。