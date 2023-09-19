前往主要內容
工商時報LOGO

新台幣開盤升0.7分 為31.971元

  • 中央社
新台幣示意圖。圖／本報資料照片
新台幣示意圖。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社台北19日電】台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.971元開盤，升0.7分。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI整理中 1族群醞釀飆 這檔營收有望翻10倍 外資看好

  2. 台積電遭全面性修正 高盛亮刀後曝多空前景

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。