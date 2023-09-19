《美股掃瞄》觀望聯準會決議 美股近收平、晶片股止血

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一美股三大指數在震盪後幾近收平，費城半導體指數止跌回穩。投資人縮手觀望聯準會周三發布的政策決定，料將宣布維持基準利率不變。

聯準會已一再重申將視數據而定保持政策靈活性。現跡象顯示美國核心通膨仍然溫和放緩、持續朝聯準會設定的2%目標前進，並顯示美國經濟仍然穩健。

與此同時，國會預算協商仍然陷入僵局，使聯邦政府關門的可能性升高，也令投資人日益感到不安。

財政部長葉倫周一表示，雖然她不認為有經濟衰退的風險，但政府停擺「可能導致成長動能流失，這是我們目前不必要冒的風險」。

周一收盤，道瓊指數漲6.06點或0.02%，報34,624.30點。標普500指數漲3.21點或0.07%，報4,453.53點。那斯達克指數漲1.90點或0.01%，報13,710.24點。費城半導體指數漲16.07點或0.46%，報3,492.47點。

標普500指數11大類股漲跌互見。受油價上漲帶動，能源股漲0.68%，漲幅最大。受特斯拉重挫拖累，非必需消費品類股收跌1.01%，表現最疲弱。

巨型股有漲有跌，iPhone 15系列銷售告捷，蘋果股價勁揚1.69%。

主要晶片股止跌，應材漲1.46%，美光漲0.89%，超微漲0.87%，英特爾漲0.29%，輝達漲0.15%。

台股ADR方面，台積電跌0.47%，聯電跌0.96%，日月光跌0.26%，中華電信漲0.77%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.57%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.22：1。那斯達克交易所，下跌與上漲股數比為1.74：1。

標普500指數有6檔成分股創下52周新高、11檔創新低。那斯達克指數有37檔創52周新高、247檔創新低。

美國交易所成交量總計為94.4億股，過去20日均量為105億股。

市場本周的頭等大事是聯準會的政策會議，該央行料將維持基準利率不變，為2022年3月啟動升息對抗通膨以來，連續第二次會議按兵不動。

聯邦公開市場委員會（FOMC）也將發布季度《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections），其中也包括預測央行利率路徑的點陣圖（dot plot）。

根據芝商所FedWatch工具，目前金融市場押注聯準會在周三維持利率於5.25%～5.5%不變的可能性高達99%，之後的軌跡比較不確定，FOMC在11月仍然按兵不動的可能性為69%。