展現堅韌永續價值台酒112年國慶紀念酒限量發表

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迎接中華民國112年雙十國慶，臺灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌 (雪莉果乾)」及「玉山高粱-山之煙」國慶限定版，銷售地點除台酒觀光酒廠、台酒直營便利店、長期合作酒專外，即日起至9月25日前於4大便利超商開放預購，可透過全台7-ELEVEN的ibon機台、全家FamiPort機台、萊爾富及OK門市Line群組限量預購。

臺灣菸酒公司表示，OMAR單一麥芽威士忌及玉山高粱，多次在具公信力的國際酒類賽事中，代表台灣站上世界舞台，年年屢獲佳績。今年呼應國慶主軸限量推出「OMAR單一麥芽威士忌 (雪莉果乾)」及「玉山高粱-山之煙」特調版，限定款設計由文化總會112年國慶主題「民主台灣 堅韌永續」意象延伸，藉由平面構成立體面向，彎曲柔軟線段，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，相互交疊並展延，帶出對台灣這塊土地永續精神，無畏地展現與守護我們的民主價值。

112年國慶酒0.7公升「OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(46%)」批次調和限量15,600瓶，南投酒廠嚴選來自西班牙傳統產區兩款Oloroso雪莉桶一小雪莉桶(Hogshead)及Solera System的大雪莉桶(Sherry Butt)熟成4-5年威士忌為基酒，再調和陳釀6年以上珍稀大雪莉桶原酒，賦予酒液果乾、奶油糖、堅果等調性，並加入新橡木桶陳威士忌增添木質、辛香料風味。更特別的是，勾兌限量版小雪莉桶陳年的淡泥煤麥芽威士忌，以陽光風味雪莉果乾，多變化的尾韻微帶煙燻烘焙氣息，在口中綻放出來的層次感，豐富且分明，呼應燦爛雙十國慶，熱情充滿希望的樣貌。

另一款112年國慶酒0.7公升「玉山高粱酒-山之煙(56%)」限量6,600瓶，由嘉義酒廠精選榮獲2023國際烈酒競賽(ISC)雙金獎的山之煙-玉山原甕高粱，調和成56度國慶限定版，絕世臻藏限量調和，梔子花、菸草、高粱糧香引領迷人溫潤木質煙燻香氣，伴襯柴燒烏梅、桂圓乾及甘草甘潤尾韻，柔順口感帶著龍眼香與木質般的強烈氣息，醇厚酒體卻擁有清新的風格，深邃薰香餘韻裊裊繚繞，代表台灣溫柔而堅韌的永續精神。

因應送禮需求，臺灣菸酒公司今年更進一步限量推出2千組國慶紀念酒禮盒，包裝正面以紅藍白「國旗三原色」，呈現「國旗在空中飄揚」時的自信感，禮盒展開後內裝2瓶0.5公升紀念酒:「OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(46%)」及「玉山高粱酒-山之煙(56%)」；禮盒組除贈送外賓，也於10月陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售，提供民眾多一種選擇。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）