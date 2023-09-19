全台首個！正隆攜手無印良品打造跨齡教室

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全台首個跨齡教室18日揭牌，正隆（1904）攜手台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃、KIMU柒木設計跨業合作，重新設計新北市立新埔國民中學補校教室，讓高齡補校學生擁有屬於自己的學習空間。

正隆自2014年起結合造紙核心職能，使用100％回收紙，在全台偏鄉小學打造永續紙材圖書館，10年來累計打造26座永續紙材圖書館，為地球減少逾15萬公斤碳排放量。近年更是突破框架、求新，首創幼兒園紙圖書館、於金門創立首座離島紙圖書館、與高雄市立圖書館共同推出「微紙圖行動書車」，以及攜手統一超商好鄰居文教基金會建置深山和MINI紙圖書館。

面對高齡少子化，「跨齡共融」成為閒置教育空間的剛性需求，正隆以打造跨齡學習場域為初心，在紙圖書館計畫迎向10年有成的重要時刻，結合台灣設計研究院、台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，選定正隆總公司所在區域的新北市立新埔國民中學，以3R（Redefine重新定義、Redesign重新設計、Reinvent重新創造）概念翻轉教學場域，將補校教室升級為100％再生紙材打造、滿足跨世代共學的跨齡學習空間。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，永續紙材圖書館計畫具備輕巧、安全和環保等特性，相較冰冷的書櫃、桌椅，紙材更有溫度。細數全台共26座紙圖書館，每座紙圖皆依照學校的空間與用途量身打造，都是對正隆團隊全新的學習和挑戰。

今年3月，正隆參與經濟部工業局、台灣設計研究院共同推動的設計驅動跨域整合創新「城市產業創新（新北市）計畫」，突破過往以學齡兒童為主要使用對象，以跨齡共融主軸，攜手空間打造專家台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，重新設計新北市立新埔國民中學補校教室，打造更符合現代社會、多功能需求的跨齡學習空間，讓最高齡達86歲的補校學生不需要「將就沿用」國中教室，首次擁有屬於自己的學習空間，不管是桌椅的設計或收納等等，都是符合樂齡需求的設計。

全台首個為使用者重新設計的跨齡教室，耗時4320小時籌備規劃、30多位專業夥伴進行超過20場實體及線上會議，討論空間與紙材的應用設計，透過產業、公部門與企業協力，思考重建空間模組配置，發揮紙製品的輕巧特性，正隆期待未來擴散至更多場域空間。本次專案成果將於10月6日至22日「2023年台灣設計展」展出。