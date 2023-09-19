《美股》分析：市場大喜留意Fed這訊號；石油危機再現？

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，市場希望看到點陣圖較上次走低。這是一個壞消息就是好消息的情況，大多數人會說，如果聯準會發布的經濟預測看明年經濟走軟，那就太好了，因為他們正在衡量聯準會可能在何時轉向。但另一方面，經濟走軟演變成衰退的可能性仍然是市場最擔心的事。Stovall表示，投資人正在揣測經濟放緩與「硬著陸」的可能性，他們想知道情況是否會比目前預測的更糟。

●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，聯準會主席鮑爾的發言可以引發任何方向的巨大波動，你不會想站錯面。

●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，人們對經濟感到擔憂，這與利率、即聯邦基金利率的上揚直接相關，這使人們買房、買車和借貸變得更加困難。聯準會不太可能在這次會議上升息。但我認為他們正處於每隔一次會議升息的周期，除非我們真的看到通膨顯著改善。

●Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，油價上漲將使消費者手頭變緊，尤其當學貸也將在10月恢復繳款。油價上漲形同對消費課稅，自70年代以來，大多數經濟衰退都是在爆發石油危機之後發生的，大多是油價翻倍時。