運動革命來襲！JACFIT智慧型運動模式 引領您進入全新運動時代

隨著現代生活節奏的加快，人們對於健康重視程度日益提高，然而如何在忙碌生活中找出時間運動且堅持下去，卻是許多人面臨的困擾。面對這挑戰，智慧科技JACFIT近日推出一套運動遊戲APP與裝置，以期讓健康運動成為每個人的日常生活的一部分。

哈佛大學人類進化生物學家丹尼爾•利伯曼研究，運動在人類生活中具有重要價值和意義。根據利伯曼的觀點，人體會分配所獲得能量，並運用在生長、生命維持、能量存儲、運動和繁衍。而為了生存，身體出廠設定是「節能模式」，這就是為什麼我們很不愛運動，且容易半途而廢。但如果我們聽從身體的渴望不願意去運動，可能體重會增加，健康狀況也會變差。若持續運動，身體將能更好調節能量分配，從而達到更好健康狀態。

為了身體好必須去調整，找到一種願意去運動的方式。而JACFIT創新打造的智慧型運動模式，運用運動遊戲APP與裝置提供一種新的解決方案。結合運動與線上遊戲，透過豐富有趣互動式體驗，讓用戶可以居家進行有效運動。值得一提的是，穿戴裝置能蒐集並保存用戶運動數據，將運動效果數據化，讓用戶可以清楚看見自己運動成果，提高運動成效與樂趣。

台灣腳踏車國手李偉誠表示，透過數據收集可讓訓練更具效率，幫助自己在運動領域上更上一層樓。他認為，能看見運動數據模式，無論進行何種運動都能讓人們更有樂趣。JACFIT研發部副總陳德季指出，運動的重要性遠超過减肥。運動可以改善身體機能，增強體質，提高生活品質。人類對運動的矛盾態度，一方面明白運動對健康有好處，另一方面卻天生不愛運動，也是需要去調整的。JACFIT推出的運動遊戲APP與裝置，正是對這種矛盾狀態的一種創新解決方案。

JACFIT的創新理念，不僅是要讓運動變得更有趣，更重要的是要讓運動成為一種生活方式，讓人們在享受運動過程中，實現健康生活的目標。此外，智慧型運動模式將運動效果可視化，也讓運動成效和快樂可見，提高運動積極性和持續性。因此運動不再是一種被迫行為，而是主動的選擇。不論是年輕人或老年人，不論是業餘運動者還是專業運動員，都能找到適合自己的運動方式，享受運動帶來的樂趣。