美歌唱團體「摩登紳士」老調新唱 帶樂迷懷舊

【中央社記者趙靜瑜台北19日電】以翻唱西洋金曲深受歡迎的美國歌唱團體「摩登紳士」,曾與倫敦交響樂團一起登上BBC逍遙音樂會(BBC Proms)獻唱,11月將首登台北國家音樂廳,帶著台灣觀眾用歌聲重返懷舊黃金歲月。

「摩登紳士」成員成員包括藍敦.畢爾德(Landon Beard)、陶德.福尼耶(Todd Fournier)以及兄弟檔布萊恩.布瑞干(Brian Brigham) 和布蘭登.布瑞干(Brandon Brigham),4人最初是與傳奇人物法蘭基.維里( Frankie Valli)合作,作為他的和聲歌手加入四季合唱團(The Four Seasons),一起全球巡演10多年。

2018年在維里祝福之下,4人單飛成立了自己的人聲團體「摩登紳士」(The Modern Gentlemen),拿捏改編與原創的平衡,以人聲演唱實力與團隊默契,帶著樂迷回到懷舊時光。

「摩登紳士」過去曾與許多流行樂壇巨星合作,包括搖滾天團「海灘男孩合唱團」(The Beach Boys)、阿卡貝拉天團「曼哈頓轉運站」(The Manhattan Transfer),也曾與80年代天后希娜.伊斯頓(Sheena Easton)同台演出;至今演出曲目推陳出新,曲目一路延伸至2000年,歷久不衰。

這次「摩登紳士」首度訪台音樂會的曲目,將演唱1960及1970年代紅極一時的金曲,包括四季合唱團的金曲Sherry、Big Girls Don't Cry、December 1963 (What a Night)等,以及比吉斯合唱團(Bee Gees)的How Deep Is Your Love、披頭四(The Beatles)的Saw Her Standing There等。

「摩登紳士」音樂會將於11月26日演出,地點在台北國家音樂廳。