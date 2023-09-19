美歌唱團體「摩登紳士」老調新唱 帶樂迷懷舊

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【中央社記者趙靜瑜台北19日電】以翻唱西洋金曲深受歡迎的美國歌唱團體「摩登紳士」，曾與倫敦交響樂團一起登上BBC逍遙音樂會（BBC Proms）獻唱，11月將首登台北國家音樂廳，帶著台灣觀眾用歌聲重返懷舊黃金歲月。

「摩登紳士」成員成員包括藍敦．畢爾德（Landon Beard）、陶德．福尼耶（Todd Fournier）以及兄弟檔布萊恩．布瑞干（Brian Brigham） 和布蘭登．布瑞干（Brandon Brigham），4人最初是與傳奇人物法蘭基．維里（ Frankie Valli）合作，作為他的和聲歌手加入四季合唱團（The Four Seasons），一起全球巡演10多年。

2018年在維里祝福之下，4人單飛成立了自己的人聲團體「摩登紳士」（The Modern Gentlemen），拿捏改編與原創的平衡，以人聲演唱實力與團隊默契，帶著樂迷回到懷舊時光。

「摩登紳士」過去曾與許多流行樂壇巨星合作，包括搖滾天團「海灘男孩合唱團」（The Beach Boys）、阿卡貝拉天團「曼哈頓轉運站」（The Manhattan Transfer），也曾與80年代天后希娜．伊斯頓（Sheena Easton）同台演出；至今演出曲目推陳出新，曲目一路延伸至2000年，歷久不衰。

這次「摩登紳士」首度訪台音樂會的曲目，將演唱1960及1970年代紅極一時的金曲，包括四季合唱團的金曲Sherry、Big Girls Don't Cry、December 1963 （What a Night）等，以及比吉斯合唱團（Bee Gees）的How Deep Is Your Love、披頭四（The Beatles）的Saw Her Standing There等。

「摩登紳士」音樂會將於11月26日演出，地點在台北國家音樂廳。