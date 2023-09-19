《商情》期金連2揚；BDI收紅逾4%；原油連3天勁漲；玉米觸近三年低價

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時報-商情早報

1.美元續疲，周一紐約期金連2揚。

2.LME:09/18期銅收8359.50美元/公噸，跌46.00美元。

3.NYMEX:10月輕質原油漲0.71美元，每桶為91.48美元。

4.西德州原油上漲0.64美元，每桶為91.47美元。

5.09/18BDI運費指數為1439.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.40美分。

7.NYCE:10月棉花漲0.15美分，每磅為85.54美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌3.20美元，每公噸為390.40美元。

9.09/18TRJ-CRB下跌0.23，為289.38。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸122.68美元，跌0.69美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元續疲，周一紐約期金連2揚；受惠於美元指數(DXY)跌0.3%，讓以美元計價的黃金對消費者更加便宜，以及投資人將靜待本周美、英、日等國的央行會議，由於美國聯準會(Fed)本周可能將宣布暫停升息，使黃金價格提供支撐，令金價漲近兩周高位；周一(9/18)收盤報價，12月黃金漲7.20美元，報每盎司1953.40美元；12月白銀漲0.11美元；10月白金漲8.80美元；12月鈀金跌8.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存增加，期銅跌近0.6%；因對最大金屬消費國中國，需求前景擔憂重現，以及倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存攀升，LME銅庫存自7月中旬以來已經攀升了170%以上，達到147,575公噸，致倫敦(LME)銅價下跌，但對全球利率緊縮周期即將結束的預期，則限制了銅價跌幅。終場周一指標期銅下跌46美元；期錫上漲480美元；期鎳下跌47美元；期鋅上漲21.5美元；期鋁上漲30美元；期鉛下跌13.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一歐美原油期貨連3天勁漲，受惠沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產政策及美國頁岩油生產疲軟，市場預期將導致供應短缺，激勵買盤，歐美指標原油已連續三周攀升，觸及去年11月以來新高，並有望創下2022年第一季度俄羅斯入侵烏克蘭以來的最大單季度漲幅，其中美國NYMEX-10月輕質原油期貨漲0.71美元，報91.48美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.5美元，報94.43美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價堅挺，周一BDI指數收紅逾4%；隨著海岬型船運價大幅增加超過1200美元，加上烏克蘭有航運公司已要求黑海港口允許船對船穀物轉運，這將使其駁船出口能力幾乎翻倍，促使巴拿馬型船運價亦上揚，終場波羅的海乾散貨BDI指數收紅逾4%；其中最新報價BDI指數上漲58點，收1439點，漲幅4.2%；BCI指數上漲147點，收1749點，漲幅9.2%；BPI指數上漲10點，收作1666點，漲幅0.6%；BSI指數上漲19點，收作1240點，漲幅1.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-買氣承壓，周一上海天膠期貨回落1.2%；因多數經濟學家認為，若美國聯準會(FED)想要把通膨壓至2%目標區間，本周將進行的利率決策會議將可能至少需再升息1碼，鷹派前景亦導致膠市買氣承壓，但因原油價格上漲限制了進一步的損失，終場亞洲天然橡膠期貨呈多回落態勢；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨適逢敬老日休市；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨跌1.7%，報每公斤141.40美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌1.2%，收於每噸14285元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨全收黑，其中玉米期貨觸及近三年來的最低價，隨著中西部收成擴大，加劇了在出口疲軟下供應過剩的擔憂，大豆和小麥跟隨疲軟趨勢下跌，大豆跌至8 月 16 日以來的最低水平，小麥跌逾 2%，由於俄羅斯大量供應繼續流入全球市場，終場9月小麥跌13美分，9月玉米跌4.75美分，9月大豆跌23.5美分，9月黃豆油跌0.99美分， 9月黃豆粉跌3.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供應擔憂，周一ICE棉花期貨上漲；因美棉主要種植區將受到厄爾尼諾現象，導致氣候炎熱，引發市場對美棉的供應擔憂，加上美元下跌0.3%，使以美元計價的棉花更加便宜，令期棉止跌反彈；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.65%，報每磅87.00美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.06%，收報每公噸17355人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國房地產擔憂加劇，鐵礦石回落；因最大消費國中國，陷入困境的房地產龍頭開發商碧桂園，在本月早些時候兩次在最後時刻避免違約後，面臨著另一個流動性考驗，本周必須支付與離岸債券相關的1,500萬美元利息，相關的負面新聞引發了投資者的謹慎態度，致鐵礦石價格回落下跌。終場周一新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.56%，報每噸122.68美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.77%，報每噸776.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)