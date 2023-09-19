蔡正華｜台積電轉弱 指數恐下探 IC設計、PC、記憶體等續強

先前大盤以8月中旬低點16,264點以及9月中旬低點16,398點建構了一個W底，上周五一度站上季線（頸線），但在僅僅站上1日，次日即長黑拉回下，指數未能達到站穩3～5日的目標，再度回到箱型整理。周一行情的拉回，與佔台股權值逾27%的台積電傳出利空有關。根據外電報導，台積電已向包括艾司摩爾（ASML）在內的主要供應商，推遲對先進晶片製造設備的交付，儘管台積電不評論此消息，但在市場認為一部分可能與美國廠進度不如預期有關，一部分也可能與終端需求復甦進度慢於預期有關下，賣壓先行出籠，其股價單日大跌18元，貢獻指數跌點逾150點，日K線出現日級別的日落訊號。由於日落代表起跌，在台積電轉空下，指數恐仍有下探空間。台股前波低點16,264點能否守住是接續的關鍵，這將決定今年Q4行情強弱，有一定重要性。

對於一檔股票的走勢可初步分為上漲階段、下跌階段，以及整理階段。上漲階段就是高過高，低不破低，同時時常創高，而下跌階段就是低破低，高不過高，同時時常探底，至於整理階段，通常呈現高不過高，並且低不破低，短期內沒有方向性。若以盤面來看，當前的AI伺服器供應鏈多數進入下跌階段，個股之間的差別在於探底步伐的快慢。這類AI股呈現相對弱勢，與市場擔心需求無法持續有關，先前已多次提醒。今年初，生成式AI掀起一波熱潮，但在AI應用端暫時未見更多AI應用下，AI股也隨之整理。目前的市場正在等待AI PC引動新一波的市場需求，而能否成功的重點在於具AI助手功能的Windows 365 Copilot系統能否掀起更多AI應用，讓人為了新AI應用而換機。目前以盤面來看，從PC到AI PC仍是焦點，指標看聯陽、義隆電等，還有幾個方向也值得留意，首先記憶體廠減產，INTEL新平台加AI伺服器需求，推動記憶體漲價循環，指標看南亞科、群聯、點序等。其次蘋果新機加中國手機需求回暖，手機供應鏈可望觸底反彈，指標看矽創、敦泰、聯發科、華通等，再來是高速傳輸也成為AI應用新焦點，相關IC設計及連接線器將受惠，指標是祥碩、譜瑞等，當前這些個股多屬強勢格局，後勢值得進一步追蹤。

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