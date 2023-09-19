王毅會俄外長 籲加強戰略協作推進世界多極化

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中共中央政治局委員、外交部長王毅赴俄舉行戰略安全會談，當地時間18日在莫斯科會見俄外長拉夫羅夫時表示，面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應順應時代進步潮流，透過繼續加強戰略協作，推進世界多極化進程，並推動全球治理朝著更加公平合理的方向向前發展。

新華社報導，王毅說，在兩國元首戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展勢頭，務實合作不斷深化，人文交流豐富多彩，人員往來快速增長。一個永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係將持續助力兩國各自發展振興，為兩國人民帶來重要利益。

王毅表示，中俄都奉行獨立自主外交政策，雙方合作不針對第三方，不受第三方干擾，更不會被第三方左右。作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，中俄對維護全球戰略穩定，推動世界發展進步負有重要責任。

他強調，面對單邊行徑、霸權主義和陣營對抗的逆流抬頭，中俄應順應時代進步潮流，展現大國擔當，履行應盡國際義務，透過繼續加強戰略協作，堅守真正的多邊主義，推進世界多極化進程，推動全球治理朝著更加公平合理的方向向前發展。

拉夫羅夫表示，今年3月，國家主席習近平成功訪俄，並與俄羅斯總統普丁舉行重要會晤，為俄中關係的未來明確方向。俄方願與中方一道，以此為指引，籌備好兩國下一步的高層交往，加強發展規畫對接，深化經貿、人文、體育、青年等各領域合作。針對國際局勢發生的複雜劇烈變化，俄中要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調協作，共同維護國際關係基本準則。

雙方高度評價金磚國家實現歷史性擴員，願與各成員國共同努力，打造團結合作、共謀發展的「大金磚」平台。拉夫羅夫表示，俄方將發揮金磚國家輪值主席國作用，和中方一起，推動金磚合作機制實現更大發展。

拉夫羅夫介紹了對「烏克蘭危機」的看法，讚賞中方立場文件兼顧各方安全關切，有利於消除衝突根源，俄方將繼續對談判對話持開放態度。王毅表示，中方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式為政治解決危機發揮建設性作用。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了看法，協調了立場。