一般人的十倍大！熟女膀胱滾動「珊瑚礁」釀血尿 內視鏡鈥雷射一次清乾淨

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石頭在膀胱滾動的感覺，光想像就令人疼痛難耐。新竹竟有一名50歲郭姓婦人，因反覆解尿疼痛、排尿困難，發病以來只服用一般成藥、抗生素緩解不適，遲遲沒作更進一步治療，結果還是反覆發炎、反覆吃藥、又再復發，陷入惡性循環。直到出現血尿疼痛不已，才到東元綜合醫院泌尿外科求診，經戴順慶醫師安排影像檢查，立刻揪出病因，竟是4x2.5x2.5公分大的結石，宛如「珊瑚礁」在膀胱裡滾動。經戴醫師醫師施予「內視鏡鈥雷射(Holmium-YAG Laser)」應用於膀胱結石手術，將大結石擊碎成粉末一次清除乾淨，婦人隔天即出院返家。

東元綜合醫院泌尿外科戴順慶醫師說，婦人的案例算相當少見，過去沒有結石病史，也沒有共病。婦人從年初開始反覆膀胱發炎，至今也才8個月，結石竟然可以長到4x2.5x2.5公分，相比一般約0.5*0.5公分，體積是一般人的十倍大！初判可能是天氣炎熱、水份補充不足，加上膀胱反覆發炎，才會使草酸鈣有機會日夜累積，慢慢從小石頭滾成大石頭。

戴醫師解釋，膀胱結石只要沒有造成阻塞，多數不會疼痛，而患者主述的疼痛感，是因為結石在膀胱內會滾動，而摩擦到膀胱壁引起的血尿及細菌感染所造成。透過內視鏡頭影像可以看見，膀胱內壁有反覆摩擦造成的多處紅點，部分區域已經出現「膀胱內膜不平整」的情形，若不介入治療，持續慢性刺激膀胱壁，長期下來恐演變成息肉，再拖下去不排除變癌症。

戴醫師也提醒，膀胱反覆發炎不治療，最怕就是嚴重細菌感染延誤成敗血症、危及生命，為了一顆石頭實在不值得。現在有新型的「內視鏡鈥雷射手術」就能精準粉碎結石！鈥雷射能將結石打成粉末狀，粉末再隨著內視鏡水流排出，一次就能清除乾淨，減少手術時間效率高，術間幾乎不流血、無傷口、風險低、復原快，一般小結石的手術時間約10分鐘以內，無須住院；若像個案結石較大，大約30-45分鐘，隔天即可出院，相比傳統手術只能打成顆粒狀再夾出，鈥雷射碎石的手術整體滿意度更高。

結石一般的好發族群包括：長期臥床放置尿管、男性攝護腺肥大、60歲以上的老人家，因為行動不便水喝得太少。今年天氣特別炎熱，一定要補足水份，每天至少兩公升以上。此外，有尿路感染、反覆發炎的情況也不要拖延治療，曾經就有一位60多歲的阿嬤隱忍病情，長期反覆膀胱發炎、血尿不止，最終罹患膀胱癌。建議民眾還是要即早就醫治療，以免小病拖成大病。