《基金》台股ETF受益人數破535萬再創高 最愛仍是這款

【時報記者任珮云台北報導】據統計，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周增加10萬9023人，總受益人續創新高，已突破530萬人大關，來到535萬8654人，統計今年來增加120萬2496人。進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有26檔，觀察周增加人數來看，00919群益台灣精選高息ETF周增加41305人，人氣最旺，整體來看，前8檔都是高息ETF，顯示出台股高息ETF還是投資人的最愛。

股票代號00919群益台灣精選高息ETF挾帶的連續兩季配出10%以上的高年化配息率的實力，是市場唯一一檔連續二次配息率超過10%的台股高息ETF，上市不到一年，在去年底受益人僅1萬6925位受益人，9月15日人數已來到18萬2517人，今年來成長978.39%，是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的，而其人氣暢旺其來有自，穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是00919受歡迎的原因，在9月18日除息後，接下來就是看填息的表現。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長以及股息收益。精準高息策略以實際宣告股利為篩選條件之一，非預估或歷史股利，此外，成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現，最重要的是選股邏輯要重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也才不用過度擔心股價修正風險。要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。