電源與類比IC成長看俏 法人：這檔加分

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偉詮電（2436 TT）

2023年與2024年營運向上

● 23Q3受惠於公司的庫存與客戶的庫存已漸回到健康水準，使各產品應用在23Q3重現拉貨動能，預估偉詮電23Q3營收表現可望優於23Q2。

● 展望2023年全年營運表現，受惠於陞達科技（4945 TT）併入財報，使偉詮電營收預估仍有正成長的表現。

● 展望2024年，各產品線營運預估如下：

（1） 電源管理與類比IC的部分：偉詮電電源管理與類比IC產品線之終端應用產品，占比最高為NB產品、遊戲機占比第二高。因NB市場Type-C的滲透率正持續上升中，再加上NB市場預估在2024年與2025年可望有新一波的換機潮，因此預估偉詮電電源管理與類比IC產品線在2024年之營收可望持續成長。

（2） 在智慧應用IC的部分：主要產品為風扇馬達驅動IC，且偉詮電與陞達科技在此產品線的終端應用產品主要是Server產品，在考慮2024年Server出貨量的市場預估，以及AI Server之風扇馬達驅動IC用量可望優於一般型Server的情境下，預估偉詮電智慧應用IC在2024年之營收可望續增。

（3） 在電子元件代銷的部分：偉詮電代理銷售的主力產品為日本半導體大廠Rohm（6963 JP）之產品，觀察Rohm近八年的營運表現可知，Rohm近八年的營收平均年增率為個位數成長，以此推估偉詮電電子元件代銷在2024年亦將隨之成長。