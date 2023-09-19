《美股》焦點股：蘋果、美光、特斯拉、安謀、疫苖股

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●蘋果周一勁揚1.69%，收在177.97美元。其日前最新發布的iPhone 15系列旗艦機意外熱賣，據官網顯示，頂規版iPhone 15 Pro Max在美國、中國、台灣買氣噴發，交貨等待時間平均為6～7周，台灣甚至要到11月中旬才能到貨。Wedbush Securities出具報告指出，iPhone 15系列從上周五開放預購到周日下午為止的訂單量遠超出預期，我們估計比iPhone 14系列成長約10%～12%。不畏北京擴大iPhone使用禁令的傳聞，以及華為5G手機突破美國圍堵，可能給iPhone帶來威脅的紛擾，該投銀知名分析師Dan Ives在iPhone 15發表前做出大膽預測，稱新iPhone將帶動蘋果股價再漲20%。

●美光收漲0.89%。德銀以DRAM晶片價格反彈速度超乎預期為由，將美光股票評級調升至「買進」。報告中指出，DRAM價格出現「拐點」，由於近來對AI伺服器的需求激增，DRAM價格至少比預期提前一季出現「改善」跡象，且根據最近對供應鏈所做的調查，由於供應增長有限，DRAM價格應能持續反彈，且可望在未來兩季加速上揚，華爾街料將大幅上修對美光2023年和2024年的業績預測。

●特斯拉大跌3.32%，高盛下修對該電動車大廠的獲利預測，稱其進一步調降價格恐損害利潤。

●安謀（Arm）ADR大跌4.53%，收在58美元，但仍高IPO發行價51美元；盤中一度崩跌7.62%。安謀ADR選擇權交易周一在那斯達克交易所上市，其中多為看跌選擇權。此外，研究機構伯恩斯坦（Bernstein）給予安謀「表現不如大盤」（underperform）的評級，亦給其股價帶來壓力。

●輝瑞跌1.16%，莫德納（Moderna）重挫逾9%。輝瑞財務長David Denton表示今年新冠疫苗的需求將減弱，美國今年的新冠疫苗接種率預估約為24%。