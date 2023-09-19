《通網股》台灣大日月潭花火音樂會 用AI來助陣

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【時報記者王逸芯台北報導】「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，本屆以「Gen.AI綻燃.愛」為主題，加入AI科技元素，並由深耕臺灣的國際指揮江靖波指揮率領的75人編制的超熱血樂興之時管絃樂團，共同演繹多達26首中西經典歌曲。

台灣大(3045)總經理林之晨表示，在Gen AI大航海時代，AI必須不斷吸收人類的創意，以鍛鍊出日益壯大的神經網絡。這種人腦與AI的協同創作已成為新的常態，應用不應侷限於科技領域，而應該更廣泛地融入日常生活和感性層面。今年日月潭音樂會主題「Gen. AI 綻燃‧愛」音樂會運用了台灣大內部同仁AI演算的創意作品，結合AI擬聲與表演，將AI的力量融入開場表演和演奏曲目之中。通過傳遞AI與人類共存的情感，讓全民一起擁抱AI浪潮，綻放出能所不能的光芒和熱情，「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將是一場展示AI應用在藝術和文化領域的精彩示範，鼓勵人們積極參與和接受AI的嶄新潛力。

台灣大永續品牌公關副總劉麗惠則提到，「台灣大2023日月潭花火音樂會」以「Gen.AI綻燃.愛」為主題，透過音樂結合Gen AI，鼓勵我們以愛、關懷與同理心等道德價值為基礎，發展和使用人工智能。

台灣大結合科技、音樂、花火、公益、觀光，推動「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，翻轉企業推廣藝文活動新思維，至今舉辦邁入第15屆，吸引超過37萬人參加，成為每年秋季民眾引頸期盼音樂盛宴，歷年來已累計幫助25個公益團體，募款逾339萬元，今年台灣大協助公益團體「臺灣兒童發展早期療育協會」於音樂會現場進行募款，號召參與民眾擴散愛。