大陸連4月減持美債136億美元 續創14年新低

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美國財政部當地時間18日公布數據顯示，7月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化，日本增持美債69億美元，維持美國第一大債主地位，中國大陸和英國則分別減持136億和99億美元，而作為美債海外第二大債主的中國大陸已經連續4個月減倉，上次持倉規模低點是2009年5月。

澎湃新聞報導，美國財政部7月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本7月增持69億美元美國國債，持倉規模達到1兆1125億美元，為美國第一大債主。此前6月，日本增持88億美元美國國債；5月，日本曾減持304億美元美國國債，自2月份以來首次減持。

中國大陸7月繼續減持136億美元美國國債至8218億美元，連續第4個月減倉，前一次的持倉規模低點是2009年5月創下的8015億美元。作為美債海外第二大債主，從去年4月起，中國大陸的美債持倉一直低於1兆美元，並從去年8月至今年2月連續7個月減持美債，今年3月增持203億美元美債，隨後4月減持4億美元，5月減持222億美元，6月減持113億美元。

英國7月減持99億美元美國國債至6624億美元，持倉規模位列第三。此前6月，英國增持119億美元。

同時，美國財政部報告顯示，7月份所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為1406億美元。其中，海外私人資金淨流入為1494億美元，海外官方資金淨流出為88億美元。

同時，7月份海外淨流入美國長期證券的資金規模為456億美元，低於6月的2440億美元。其中，海外私人投資者淨買入證券586億美元，海外官方機構淨賣出131億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外7月總體淨購買美國長期證券88億美元，低於6月的1959億美元。