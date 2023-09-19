《美股》消息面：阻貶人民幣 陸大砍美債；油價再創10個月新高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國財政部公布，美國公債總額於周一首次突破33兆美元。中國在7月減持美國公債136億美元，持有部位降至8218億美元，創下2009年5月以來新低，並為連續第4個月減持美債。分析師表示，北京為了阻貶人民幣，因此出售美國公債。日本仍然是持有最多美國公債的國家，截至7月底持有約1.112兆美元，較截至6月底的1.105兆美元增加。此時正值美國國會陷入預算談判僵局和聯邦政府可能關門之際，美國的財政前景益發令人擔憂。如果國會無法在9月30日結束前通過長期撥款法案或臨時支出法案，聯邦政府將熄燈關門，可能給經濟帶來巨大衝擊。

●觀望聯準會周三發布的利率決議，周一美元指數尾盤跌0.27%，報105.11。

●市場普遍預期聯準會本周將維持利率不變，以及美國政府可能關門帶動避險需求，周一紐約12月期金上漲0.37%，報每盎司1953.4美元。

●市場看好供不應求的情況將持續一段時間，周一國際油價再創10個月新高。紐約期油收漲0.78%，報每桶91.48美元，盤中一度上漲1.72%，報每桶92.33美元。倫敦布蘭特期油收漲0.53%，報每桶94.43美元，盤中一度向95美元扣關，上漲1.09%、觸及94.95美元。