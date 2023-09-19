9／19盤中熱門焦點股

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今（9/19）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）喜迎70年 裕隆集團展歡顏

裕隆集團喜迎70年，裕隆（2201）、中華車（2204）與裕融（9941）等4檔股票，短多漸行漸盛，表現不錯。

裕隆集團三大公司裕隆汽車、中華汽車、裕融企業在日前法說會聯袂報喜。裕隆說明的重點，放在兩代工品牌新能源車上市及裕隆城開幕租金效益看好；中華則有MG ZS強化戰力。至於裕融，除入股LINE TAXI外，儲能及電動車充電事業也將跨大步。

上半年業績紛攀高峰後，三家公司法說會對下半年業績看法皆更樂觀，裕隆、中華、裕融全年每股純益都可望挑戰歷史新高。

中華車受惠MG品牌車今年以來熱銷超預期，31日同步上市全新小休旅ZS。

隨著新車於9月開始領牌，中華車預期年底前MG月產能將拉升至1,800輛，將成為在既有的三菱、CMC品牌車之外的另一獲利引擎。

除MG之外，中華也預告，第四季還有ZINGER全新大改款，若再加上電動二輪eMOVING也推出全新機種EZ-R，年底前業績成長動能看好。

中華車上半年已賺半個資本額，每股純益5.55元，創同期高，隨著旗下四輪二輪皆陸續有新車動能，即使去年轉投資新安東京迴轉利益已認列，下半年業績仍看好，樂觀全年將將改寫歷年紀錄，且因明年還有去年轉投新安東京的稅盾效益，明年實質稅率降至5％，亦不看淡。

中華車日前陸續在楊梅新購土地，公司亦說明，主要為未來更靈活運用以達到工作效率提升。

裕隆9月新店裕隆城開幕在即，裕隆首度宣布裕隆城將於9月28日開幕，估計今年租金收入約1億元，明年則可挹注3.5億～4億元。

至於本業部分，儘管因通膨及升息等影響，裕隆對於全年車市看法仍趨於保守，看台灣全年乘用車市場約僅42.5萬輛，但裕隆表示，代工的日產（NISSAN）輕油電X-Trail即將於9月上市，納智捷（LUXGEN）n7純電車也可望於年底前亮相，都將推升下半年本業營運優於上半年。

至於裕融部分，上半年營收201.19億元，為同期首破200億元，年增16.2％，稅後純益35.35億元，年增21.31％，每股純益6.27元，都創同期新高。

隨著裕融在光電儲能、電動車充電業務等多元事業布局，至年底都將有新進展，再加上去年底攜手綠界科技跨入金融科技，及今年最重要投資案入股LINE TAXI效益顯現，裕融今年也幾乎篤定業績將續創新高。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（2）外資寵新唐 目標價152元

美系外資針對MCU(微控制器)出具最新研究報告，認為大中華區MCU企業仍面臨價格競爭，且消費市場狀況更劇。個股部分，台股中持續看好新唐(4919)在EV(電動車)MCU領域將持續成長，給予加碼評等、目標價152元。

美系外資表示，意法半導體9月初期32位元MCU(微控制器)價格月下跌7%、至14元人民，GD32F103VET6現貨價格也下跌7%、至7元人民幣。根據最新的通路調查顯示，消費和工業市場9月相較於8月需求略有好轉，主要是由於季節性因素。最新的AlphaWise調查顯示，消費電子產品和小家電的消費意向連續改進，可能是由產品發布推動的。

不過，總體而言，由於對經濟前景和就業的擔憂，8月消費者信心減弱，但隨著競爭加劇，9月供應過剩可能會持續，大中華區MCU企業仍面臨價格競爭，儘管沒有看到明確得降價，但根據檢查顯示，只要購買的數量夠大是可以討價還價的。

因此，預計大中華區MCU企業的2023年剩餘時間裡，利潤率和定價將面臨壓力。不僅如此，目前還看到許多來自外國MCU供應商的競爭，外國業者積極推廣多種MCU產品，其特點是低功耗，並瞄準低端AIoT市場，因此，預計消費市場領域的競爭將更加激烈。

美系外資表示，儘管需求略有好轉，但通路庫存水位9月和8月保持不變，可能會有一些為第四季備貨的動作，但需求復甦的信心仍不足；也注意到大陸供應商的MCU現貨定價與新冠疫情之前的水平相比，約約35%的折扣，但國外的供應商的MCU現貨定價卻是比新冠疫情之前高出約10%，顯示很難斷定需求的冷熱狀況，不容易預測谷底。

美系外資表示，以大中華區MCU供應商來看，儘管近期需求疲軟，但長期結構趨勢(RISC-V、邊緣人工智慧、大陸半導體本地化)有利於產業發展。

個股來說，樂鑫其產品競爭力有助於其在RISC-V MCU產品獲得市占率，故股價有進一步上漲機會；兆易創新很可能成為大陸本土化市場份額最大的贏家，但近期業務仍然充滿挑戰；芯海科技則因為市場疲軟，維持減碼評等。

台系個股部分，看新唐在EV(電動車)MCU領域將持續成長，也相當受到青睞，給予加碼評等、目標價152元。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.燿華(2367)：車用HDI與低軌衛星客戶放量，多方繼續衝刺，爆量漲停。

2.鴻準(2354)：受惠高階iPhone預購佳，交投增溫，股價觸及漲停62.8元。

3.鑽石投資(6901)：首家永續型生技創投公司上市掛牌，大漲20%歡慶啟動蜜月行情，成交量破1.8萬張，高居台股前段班。

4.台星科(3265)：AI概念強股，第二季起營收逐步回溫，股價觸及漲停98.6元。

5.合正(5381)：近一周在25.5元處打底成形，整理結束再出發，一度大漲近9%。

6.中釉(1809)：多角化經營，投入工程承攬有成，多方再度表態，拉高半根漲停板。

7.碩天(3617)：旗下產品線需求加熱，投信進場布局，開盤後續創高點，衝291元。

8.台積電(2330)：獲准以45億美元增資美國廠，盤初股價開低後一度翻紅，但昨夜ADR續跌添壓。

9.華邦電(2344)：DRAM第四季合約價看漲，推升盤初股價漲逾1%。

10.東陽(1319)：主要AM車用零組件出貨暢旺，第三季淡季不淡，三大法人連5日買超，盤初股價續漲逾3%，醞釀衝關80。

11.三陽工業(2206)：CLBCU 3個月賣破9000台，盤初人氣升溫，股價漲近2.5%慶歡。

12.豐興(2015)：本周內銷盤價4連平，今早股價淡定反應，拚守平盤。

13.致伸(4915)：投信連46買，外資加入多方行列，今早穩步向上，再寫波段高點。

14.華新科(2492)：看好H2獲利表現、明年也樂觀，反彈站回110元後，反壓增強翻黑。

15.蒙恬(5211)：買盤點火拉抬，急攻漲停鎖死，成交量倍增。

16.大量(3167)：延續昨日攻頂態勢，早盤勁揚逾7%，改寫1年高點。

17.神達(3706)：為雲端+智慧邊緣設計，旗下TYAN推全新AMD EPYC 8004系列處理器，止跌反彈逾3%，重返五日線。

18.皇田(9951)：切入新能源車供應鏈發酵，在手訂單可看到11月，第四季營收有望創今年高，聞訊彈升4%，站上80元近1個月高。

19.大同(2371)：力拚轉型，打淨零碳排世界盃，昨獲三大法人買超4千張，放量強彈4%，重返五日線。

20.美時(1795)：攜手Adalvo合作，帶狀皰疹新藥南韓上市，股價走揚。

21.大立光(3008)：新機熱潮不斷，早盤走升近3%，收下季線及半年線。

22.星通(3025)：Q4推MCC新品，股價漲逾3%。

23.啟碁(6285)：低軌衛星明年看俏，盤初衝上152.5元，寫近10年歷史次高。

24.天鈺(4961)：減資新股昨上市漲停，今開低壓回跌幅7%。驅動IC產業明年營運看增。

25.長榮(2603)：外資轉賣3,676張，投信連23買，股價開低壓回5日線有守。

26.新興(2605)：周一BDI指數收漲逾4%，買盤續旺推升股價再創本波新高24.95元。

27.笙泉(3122)：MCU景氣回穩，8月營收3,548萬元、月增27.94％、年增3.75％，強攻漲停。

28.信驊(5274)：切入輝達第三代資料處理器，法人估第四季營收季增2成，2024年獲利拚倍數成長，股價攻2865元本波新高坐穩股王。

29.愛普*(6531)：下半年營運優於上半年，土洋法人聯手連三買，股價攻384元本波新高。

30.京元電(2449)：AI概念股買盤續強，投信法人連15日買超，股價重登80元高檔。

31.陽明(2609)：9月20日參加由元大證券舉辦線上法說會，量縮在5日均線附近狹盤。

32.東哥遊艇(8478)：擬投資20億元擴廠拚產能，早盤放量勁揚、拉逾半根漲停，站回短均之上。

33.中聯資源(9930)：2024大選行情顯現，政策概念的綠能多頭點火，盤中攻上61元改寫前高。

34.波力-KY(8467)：航太題材略降溫，股價漲多休息，稍早一度翻黑，目前力守平盤上方。

35.福華(8088)：三大法人連三天回補796張助陣，拉抬5日線上揚，盤初爆量攻漲停41.1元，躍過月線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）2023EPS估逾5.5元 精成科淡定攻堅

精成科(6191)車用佈局收割，專攻汽車板的子公司ELNA Printed Circuits Co., Ltd今年上半年已正式轉虧為盈，隨著ELNA開始貢獻獲利，且高板層數NB產品比重持續攀升，精成科樂觀看待下半年營運，預期下半年可望比上半年好，法人預估，精成科今年可望連3年賺進半個股本，今年每股盈餘有望逾5.5元。

精成科於2018年取得日本汽車板PCB廠ELNA Printed Circuits Co., Ltd約70%股權，近幾年努力進行產品結構調整，朝ADAS等高技術車用板佈局，受惠於日系車廠訂單穩定成長，以及高毛利產品出貨放量，今年上半年ELNA Printed Circuits Co., Ltd正式轉虧為盈，成為精成科獲利成長的新推手。

除車用佈局終於苦盡甘來，在NB板部分，精成科亦朝高板層數商務NB板佈局，拉升產品ASP及整體毛利率，讓精成科業績在產業低迷之下逆勢衝出佳績。

隨著車用及NB產品組合優化，精成科第2季合併毛利率及淨利率分別攀高至20.96%及11.8%，分別年增4.67個百分點及3.36個百分點，單季稅後盈餘為6.47億元，年增15.68%，單季每股盈餘為1.39元，累計上半年稅後盈餘為12.41億元，微幅超越去年同期，每股盈餘為2.65元。

就各產品來看，今年上半年NB產品佔精成科營收比重約65%，汽車約佔15%到20%，消費性產品佔比約10%到15%。

精成科今年前8月合併營收為152.83億元，精成科表示，目前NB急單不少，9月及10月看起來還不錯，下半年展望算樂觀，會比上半年好，法人預估，精成科可望連3年賺進半個資本額，今年每股盈餘可望逾5.5元，不排除挑戰2021年EPS約5.8元水準。

在馬來西亞廠區方面，精成科在馬來西亞有兩個廠，一座是車用PCB廠，另一座為EMS廠，現有產能約22萬呎到23萬呎，由於訂單暢旺，產能處於滿載，公司也積極擴建新廠，預計明年第2季完工量產。（時報資訊 張漢綺）

（5）美時續漲帶隊 生醫小兵攜手抗震

生醫族群周二（9/19）在美時(1795)續漲帶隊下，引領醣基(6586)、育世博-KY(6976)、水星生醫*(6932)等攜手走高抗震。

美時(1795)攜手歐洲製藥公司Adalvo，共同合作的帶狀皰疹後神經痛藥物Gabapentin ER 300mg及600mg等兩劑型於南韓上市，昨盤中觸及月線，今日開高在249.5元，順利登月並挺進250之上。據2022年IQVIA的統計數據，Gabapentin類產品在全球市場價值高達12.4億美元，在韓國的總銷售額估計約達3,600萬美元。

美時總經理表示，此款產品的推出，代表著美時轉型的重要里程碑，從亞洲一家專注於學名藥的公司，成為一家擁有多元產品組合，包括學名藥、品牌藥、新成分新藥、505b(2)等其他困難藥品的全球製藥平台。

台康生(6589)雙喜臨門，但昨遭外資調節702張，股價百元關沒站穩，今早續開高在101.5元，拚穩季線、重返百元俱樂部。台康生授權給Sandoz AG銷售的乳癌和胃癌生物相似性藥品EG12014，獲歐盟藥品管理局(EMA)人體用藥品委員會CHMP推薦上市許可正面意見，力拚第四季取得藥證。

另該乳癌生物相似藥EG12014「益康平」凍晶注射劑150毫克，昨亦公告獲健保核價給付，每支1萬1323元。台康生表示，該健保藥價符合預期，預計第四季起即可貢獻營收，而最受關注的歐盟藥證若獲上市許可，將有里程金挹注，未來並享有藥品上市後的銷售分潤。

醣基(6586)瞄準ADC(抗體藥物複合物)商機，攜手諦醫，將以交叉授權方式組成CHO-TEM創新聯盟平台，並預計於10月舉辦的World ADC San Diego大會亮相，今早醣基開高在84元、漲幅逾4.5%，獲多頭肯定。由於ADC藥物已成新顯學，兩家公司分別吸引金融、傳產、生醫大咖加碼注資。

育世博-KY(6976)昨宣布，邀請2022年諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi將擔任其首席科學顧問，多頭今日漲聲歡迎，盤初一度登上35.2元。Carolyn Bertozzi將點擊化學應用於活體細胞的研究成果，是育世博的抗體細胞連結技術（ACC）平台的基礎，她的專業知識將支持育世博持續發展疾病治療的創新方法。

法人指出，近期資金輪動初步扭轉，在科技股轉弱下，醫療股資金流出暫歇，目前大盤大幅震盪下，漲幅嚴重落後的醫療股後市補漲空間看俏。

分析師認為，受人口老化趨勢、現代人對健康愈來愈重視等影響下，生技醫療產業之發展持續看好，包括製藥、醫材、醫保等需求不斷；新藥研發方面，今年來FDA累積核准35項新藥，較去年同期來的更加積極，為市場帶來商機題材。整體醫療產業成長趨勢明確，建議可把握布局機會。(時報資訊 李慧蘭)

（6）不甩外資賣超 00929開盤後秒填息展現強勢

復華台灣科技優息(00929)「月月配息」吸引投資入，00929今天9/19除息0.11元，開盤後秒速填息，將於10/18發放股息。外資昨天賣超第一名就是00929，該ETF一度不甩外資賣超，今早展現除息當日即填息的強勢態度。

00929資產規模約651.9億，持股包括頎邦(6147)、京元電子(2449)、瑞昱(2379)、新普(6121)、群光(2385)、健鼎(3044)、大聯大(3702)等。

大聯大積極經營AI server相關領域，相關IC零組件包含繪圖處理器（GPU）、主機板中央處理器（CPU）、高速I/O輸入輸出系統、電源零組件及網路控制介面（Networking Interface Controller）等，儘管AI server排擠到一般server，但Server應用將在第三季及第四季出現季季高的增溫走勢，後市看俏。

群光第2季單季每股盈餘（EPS）2.5元，季增22%，超越市場預期；累計上半年EPS達4.55元。展望後勢，法人預期第3季營收小幅季減，整體下半年將優於上半年，但全年營收估年減約15%，獲利力拚賺一個股本。

法人表示，台股與美股在9月通常是每年表現最差的月份。不過預期FED 9月仍將暫停升息，有利資金行情。加上近期台股量縮整理，對於後市持中性偏正，仍有操作空間。加上時序將進入第三季季底，法人作帳也有助個股輪動表現。（時報資訊 任珮云）

（7）iPhone 15高階機款暢銷 大立光領軍打蘋果光

蘋果在9月12日發布會發表了多款新品，股價及聲勢開低走高，高階機種預購傳佳績，台股蘋概股台積電(2330)受制外資賣壓，但包括鏡頭、機殼廠的大立光(3008)今股價再創波段新高、鴻準(2354)一度漲停，Type C供應鏈的正崴(2392)股價亦持穩高檔。

蘋果iPhone 15升級，預購開紅盤，周一股價反彈，台系蘋鏈今早由大立光領軍，股價漲多跌少。

美國官網資料顯示，蘋果新一代旗艦機iPhone 15 Pro Max的初步交貨時間已延後至10月，分析師稱主因是市場對這款最貴機型的需求強勁。

華通(2313)傳出躋身華為Mate 60Pro與AI伺服器供應鏈，加上華通也是蘋果新款筆電、手機鏡頭模組用板的主要供應商之一，可望受惠蘋果iPhone與Macbook新機備貨。今早股價再創歷史天價60.8元。

蘋果日前發布會發表了多款新品，包含iPhone 15、Apple Watch以及AirPods Pro，全機型傳輸/充電介面皆改為Type-C介面，iPhone 15升級A16處理器、擁有動態島以及主鏡頭升級。最受關注的有感升級方面，iPhone 15 Pro採用台積電3奈米製程A17 PRO、鈦金屬機殼，以及Pro Max版本的5倍光學變焦鏡頭。

本次蘋果全面採用Type C，將促進原有使用者積極更換新機，加上本次iPhone 15 Pro特別採用台積電新製程的A17 Pro晶片，今年高階機種變動較入門款來得大，且以機殼、光學變焦、傳輸速度皆有感升級，使消費者傾向購買高階機種，目前預定iPhone Pro至少要等一個月才有望交貨。

台廠供應鏈中，A17處理器採台積電3奈米製程。Type-C、高速傳輸廠預計將成為最大受惠對象，另外，高階機種比例拉高，鏡頭、機殼廠也可受惠。

蘋果iPhone 15 Pro Max新推出的5倍光學變焦的長焦鏡頭，今年是大立光獨家。因臨時提高鏡頭驗證標準，又要滿足出貨量需求，傳出蘋果緊急提高由大立光(3008)獨家供應之四重反射稜鏡鏡頭的規格。

Type-C供應鏈中，包括高速傳輸的譜瑞-KY(4966)，Type C表面處理之(8431)匯鑽科，以及連接器的正崴(2392)、宣德(5457)等。

機殼部分由鴻海(2317)及鴻海集團的鴻準為主要供應商。（時報資訊 沈培華）

（8）首家永續型創投上市 鑽石投資飆漲24%

國內首家上市的永續型創投鑽石投資(6901)，今(19)日以每股40元正式掛牌上市，蜜月行情火熱，股價最高達49.6元，漲幅為24%。

鑽石投資為國內專注於生技醫療領域的永續型創投公司，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域。同時，鑽石投資亦策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，投資海外最新生技標的及全球頂尖生技平台。

根據市調公司IMARC數據顯示，2022年全球創投市場規模為2339億美元，預估2028年將成長至7086億美元，2023至2028年複合成長率(CAGR)為21.8%。可以預見包括人口老化、人才短缺和現代化的健康需求提升等因素，有望使生技醫療領域投資吸引力維持高檔。

鑽石投資表示，將透過資本市場的力量，持續挖掘具有國際競爭力的創新科技、平台技術及服務商業模式，並聚焦在能滿足醫療市場缺口的藥物、首創藥物或最佳藥物。未來，不僅僅扮演投資角色，也將串連國際資金、市場、技術及產品，協助台灣打造未來的生技旗艦企業。

鑽石投資新股抽籤於9月13日完成，共計有39萬人參與，中籤率4.25%，若以當日興櫃收盤價66元計算，中籤的投資人可望賺進2.6萬元。（時報資訊 王逸芯）

（9）Vicor提告 台達電跌落逾3個月低點

針對美國電源模組廠Vicor對台達電(2308)提告，美系外資最新報告認為，即使訴訟裁決對台達不利，對台達影響也是可控的，但潛在影響為是否會成為AI伺服器的供應瓶頸，重申「建議買進」評等，目標價450元，不過台達電今天盤中股價開高走低，盤中股價創今年6月9日以來新低。

美國電源模組(Power Module)廠Vicor於2023年7月12日同時向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會(USITC)遞狀提起訴訟，主張台達、鴻海(2317)與廣達(2382)集團所屬多家關係企業公司所製造並進口美國販售的電源模組/系統或包含相關模組/系統於其中的產品，侵害其所擁有的3~4件電源模組相關專利。

美系外資最新報告指出，台達為伺服器提供電源轉換器模組及電源供應器，約佔總收入的2%到3%，根據我們的供應鏈查訪，所涉專利中指出其電源轉換器模組產品的一部分侵權，且相關產品的出貨仍在進行中，我們認為，最終的訴訟裁決可能需要一段時間才能確定，即使裁決不利於台達，對台達的影響應該是易於控制，不過潛在影響為是否會成為AI伺服器供應瓶頸。

美系外資看好台達電在資料中心基礎建設及電動車零組件長期成長，重申「建議買進」評等，目標價450元。（ 時報資訊 張漢綺）

（10）空軍掃射 「防彈」玻璃漲勢第一

玻璃股周二漲勢沖天，盤中類股漲幅約1.8%，玻璃小兵中釉(1809)接棒大漲6%，台玻(1802)漲幅超過2%，雙強領軍，冠軍(1806)、凱撒衛(1817)盤中上漲近1%，和成(1810)軍工題材瓦解，成為類股中唯一走跌的個股，20元保衛戰持續上演。

中釉轉向多角化經營且成果漸現，其取得桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程－木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元，有利未來獲利提升，上周中釉獲買盤資金挹注展現多頭行情，今日股價續強來到15.9元，將朝16元整數叩關，亦將挑戰8月初締造的高價。

台玻利多簇擁，受惠於康寧調漲基板、大陸華北重建、玻纖布跨入AI應用，法人看好台玻下半年營運將轉骨。台玻9月初自高點22.35元拉回整理約一成，目前停在20元橫盤震盪已近2周，目前台玻集團已供應用於高階PCB的低介電玻纖布，AI大趨勢讓電子級玻纖布可望受惠，量能增溫多方蠢動，可望脫底谷底走出新局。

周二台股收跌61.92點，為16636.32點。玻璃股強勢抗跌，類股漲幅1.98%作收。終場收盤中釉為15.75元、漲6.06%，台玻為20元、漲2.3%，冠軍為 9.32元、漲0.65%，凱撒衛為36.05元、漲0.14%，和成為20.15元、跌1.23%。（時報資訊 張嘉倚）

（11）Q3營收續登峰 旺矽拚創新天價

半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)受惠多元化布局效益顯現，2023年第三季營收可望再創新高，法人看好下半年優於上半年，帶動全年營運再創新高。旺矽股價近日震盪走揚，今（19）日量增穩揚3.53％至220元，蓄勢突破15日創下的227元新高價。

旺矽產品主要分為探針卡、LED及新事業群等三大業務，以貢獻逾半數營收的探針卡為主力，其中垂直探針卡（VPC）、懸臂式探針卡（CPC）市占率均稱冠台廠，新事業群則為先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）設備。

旺矽2023年上半年合併營收37.96億元、年增5.81％，營業利益7.16億元、年增15.2％，雙創同期新高。儘管匯損拖累業外收益年減達8成，歸屬母公司稅後淨利6.23億元、年增2.61％，每股盈餘（EPS）6.62元，仍雙創同期新高。

旺矽8月自結合併營收7.13億元，較7月7億元小增1.76％、較去年同期6.41億元成長達11.09％，再創歷史新高。累計前8月合併營收52.1億元，較去年同期48.79億元成長6.77％，續創同期新高。

展望後市，旺矽董事長董事長葛長林先前法說時指出，儘管市場景氣低迷，但旺矽已接獲眾多開發案訂單，預期第三季營收可望季增個位數、再創新高。法人預估，旺矽9月營收可望持穩7億元左右高檔水準，帶動第三季營收季增4％、再創新高。

投顧法人指出，旺矽近年對高階產品的布局逐步進入收穫期，掌握美系客戶繪圖、網通、可程式邏輯閘陣列（FPGA）晶片訂單，順勢搭上此波人工智慧（AI）熱潮。同時，新事業群受惠海外客戶新技術開發需求增加，帶動AST機台出貨暢旺，成為今年成長主動能。

投顧法人預估旺矽第三季稅後淨利小增1％、續創歷史次高，使下半年營運優於上半年，帶動全年營收及稅後淨利續揚6％、雙雙再創新高，維持「區間操作」評等、目標價219元。旺矽不評論法人評估數據。（時報資訊 林資傑）

（12）各擁題材 其他類鑲「鑽」 它飆4根漲停

國內首家上市的永續型創投鑽石投資(6901)今以每股40元風光掛牌，盤中衝高達49.6元，漲幅為24%，蜜月行情火熱，帶動生技股泰福-KY(6541)、懷特(4108)、美時(1795)等強勢表態，其所屬類別其他類亦各擁題材，中福(1435)飆4根漲停，中視(9928)也觸及第二根漲停，軍工概念雷虎(8033)、jpp-KY(5284)、八貫(1342)則回檔修正。

鑽石投資(6901)搶頭香，為國內首家上市的永續型創投公司，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，今以每股40元風光掛牌，剽悍大漲2成慶賀，股價最高達49.6元，啟動蜜月行情，也點火相關生技股強勢表態。

中福(1435)重編申報111年及112年第一季財報，並補公告申報112年第二季財報，自9月14日起股票恢復買賣，激勵拉出第四根漲停，來到38.35元，表現令人刮目相看。

中視(9928)8月收視創佳績，營收年增12.2%，去年股價高峰落在8~10月，為九合一選舉之前，明年1月總統大選如火如荼，選舉行情添想像空間，股價自今年9月起發動攻勢，昨日強攻漲停後，今日也觸及第二根漲停，續寫近1年高。

軍工概念日前受惠2024年國防總預算達歷史高重啟攻勢，在軍工展閉幕後人氣轉淡，今日包括雷虎(8033)、jpp-KY(5284)、八貫(1342)持續回檔修正，惟航太軍工展一波接一波，加上有政策題材護體，整理過後買盤有望重新歸隊。

分析師表示，時序將進入光輝10月，若台積電利空淡化，國家隊拉抬作多動作會更鮮明，本波由國家隊帶領的護盤救市有望持續發酵，上漲行情仍可期。(時報資訊 龍彩霖)