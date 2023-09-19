《基金》不甩外資賣超 00929開盤後秒填息展現強勢

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【時報記者任珮云台北報導】復華台灣科技優息(00929)「月月配息」吸引投資入，00929今天9/19除息0.11元，開盤後秒速填息，將於10/18發放股息。外資昨天賣超第一名就是00929，該ETF一度不甩外資賣超，今早展現除息當日即填息的強勢態度。

00929資產規模約651.9億，持股包括頎邦(6147)、京元電子(2449)、瑞昱(2379)、新普(6121)、群光(2385)、健鼎(3044)、大聯大(3702)等。

大聯大積極經營AI server相關領域，相關IC零組件包含繪圖處理器（GPU）、主機板中央處理器（CPU）、高速I/O輸入輸出系統、電源零組件及網路控制介面（Networking Interface Controller）等，儘管AI server排擠到一般server，但Server應用將在第三季及第四季出現季季高的增溫走勢，後市看俏。

群光第2季單季每股盈餘（EPS）2.5元，季增22%，超越市場預期；累計上半年EPS達4.55元。展望後勢，法人預期第3季營收小幅季減，整體下半年將優於上半年，但全年營收估年減約15%，獲利力拚賺一個股本。

法人表示，台股與美股在9月通常是每年表現最差的月份。不過預期FED 9月仍將暫停升息，有利資金行情。加上近期台股量縮整理，對於後市持中性偏正，仍有操作空間。加上時序將進入第三季季底，法人作帳也有助個股輪動表現。