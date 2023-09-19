安謀掛牌日本軟銀奮起 謝金河：孫正義事業新起點

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【中時新聞網 邱怡萱】軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）上周四在美國紐約那斯達克交易所掛牌上市，財信傳媒董事長謝金河以「孫正義又找到人生新目標」為題在臉書發文指出，這對孫正義來說，是他事業的另一個新起點，Arm順利掛牌，讓孫正義重燃信心說：「日本軟銀終將統治世界。」

謝金河發文表示，Arm原本是總部設在英國劍橋的半導體矽智財（IP）公司，1998到2016年在倫敦交易所掛牌，後來被軟體銀行以320億美元私有化下市。Arm這次9月14日於美國上市，首個交易日，以每股51美元掛牌，收盤63.59美元，市值推升至652.48億美元。

謝金河提到，在Arm下市前，他曾帶領考察團到英國總部參訪，孫正義私有化Arm的時候，正是阿里巴巴實力最強大的時候，軟體銀行及旗下願景基金持有阿里逾3成股份，在馬雲最強大的時候，軟體銀行及新加坡淡馬錫都光芒萬丈，軟銀的股價最高到12090日圓，孫正義也變成日本首富。

謝金河進一步表示，等到馬雲淡出阿里巴巴後，眾多跟著馬雲起來的公司像滴滴等命運都很坎坷，軟銀命運也急轉直下，股價最慘剩2609.5日圓，孫正義為了求現，把阿里巴巴股票賣到剩下3%，軟體銀行及願景基金財報都很不理想。

「這次Arm上市是孫正義經過迂迴曲折後的新轉折！」謝金河分析，黃仁勳的輝達本來宣示要以740億美元併購Arm，但是各國政府都不同意，併購不成，現在在美國IPO，這是最好的退路。

謝金河說，Arm是半導體硬體製造執行的指令，Arm架構的處理器是重要的IP，全球半導體企業都必須買單，這次台積電認一億美元，聯發科認2500萬美元，乍看之下，好像是在交保護費。

不過Arm到今年3月底止的財報全年淨利5.24億美元，本益比超過輝達，上市第一天就是最高，18日收盤價58美元，市值595.13億美元，看起來市場仍然是理性的。謝金河強調，有了Arm掛牌，孫正義好像找到人生新目標，再度站上攻擊發起線！