遺產稅配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額 小心勿重複扣除

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財政部臺北國稅局表示，時常接獲民眾來電詢問，遺產稅申報依民法第1030條之1規定主張配偶剩餘財產差額分配請求權，但有部分財產不計入遺產總額或依法得自遺產總額扣除時，是否有重複扣除之情形，產生疑義。

被繼承人遺產屬婚姻關係存續中且非繼承或其他無償取得者，縱依規定得不計入遺產總額或自遺產總額中扣除，仍應列入該項請求權之價值計算。

惟該等財產於核算遺產稅時，因未列入遺產總額（如捐贈、政府開闢或無償提供公眾通行之道路土地）或已自遺產總額中減除（如農業用地或公共設施保留地），於計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，又列入該請求權價值計算，為免重複扣除，應按比例計算重複扣除之金額，並自該請求權價額中減除。

舉例說明，被繼承人甲君之遺產稅申報案件，可計入配偶剩餘財產差額分配請求權計算範圍之遺產價額90,000,000元、債務5,000,000元；生存配偶乙君之財產價額20,000,000元，無債務；經計算剩餘財產差額分配請求權金額為32,500,000元【〔（90,000,000-5,000,000）-20,000,000〕／2】。惟因甲的財產中有已列扣除額之公共設施保留地1筆金額1500000元及作農業使用農地1筆金額6,000,000元，均已自遺產總額中減除，另有不計入遺產總額之道路用地1筆金額4,000,000元未列入遺產總額，為免重複扣除，應按比例計算並減除重複扣除之金額為4,152,777元，其依法得扣除之剩餘財產差額分配請求權金額為28,347,223元（32,500,000-4,152,777）。其中重複扣除金額4,152,777元，計算式如下：

剩餘財產差額分配請求權價值32500000元×〔應自遺產總額中扣除之財產價值（1,500,000元＋6,000,000元)＋不計入遺產總額之財產價值4,000,000元〕／被繼承人所遺列入差額分配請求權計算範圍之財產價值90,000,000元）

納稅義務人主張配偶剩餘財產差額分配請求權自遺產總額中扣除時，請留意被繼承人遺產中是否有屬不計入遺產總額或自遺產總額中扣除之財產，應按比例計算減除金額，以避免重複扣除，遭核定補稅。