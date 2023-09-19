台積電、聯發科搶認Arm股權 謝金河：交保護費

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全球矽智財龍頭安謀（Arm）日前在美上市，寫下今年全球最大IPO紀錄，財信傳媒董事長謝金河表示，Arm去年獲利僅5.24億美元，本益比比輝達（Nvidia）還高，新股掛牌僅上演1天的蜜月行情，台積電、聯發科之所以爭相認購Arm新股，是因其架構處理器是全球半導體的必要元件，不得不買單下，如同繳交1筆保護費。

不過，Arm到3月底止的財報，全年淨利5.24億美元，本益比超過Nvidia，上市第1天就是最高，18日收盤價58美元，市值595.13億美元，看起來市場仍然是理性的，有了ARM掛牌，孫正義好像找到人生新目標，再度站上攻擊發起線。

謝金河在臉書以「孫正義又找到人生新目標」為題發文，指出歴經波折的Arm，終於在9/14於美國上市，第1個交易日以每股51美元掛牌，收盤63.59美元，市值推升至652.48億美元，對孫正義來說，這是他事業的另一個新起點，ARM順利掛牌，孫正義重燃信心說：日本軟銀終將統治世界。

Arm原本是總部設在英國劍橋的半導體IP公司，1998到2016年在倫敦交易所掛牌，後來被軟體銀行以320億美元私有化下市，謝金河曾在下市前帶領考察團到英國總部參訪。

孫正義私有化Arm的時候，正是阿里巴巴實力最強大的時候，軟體銀行及旗下願景基金持有阿里逾3成股份，在馬雲最強大的時候，軟體銀行及新加坡淡馬錫都光芒萬丈，軟銀股價最高到12090日圓，孫正義也變成日本首富。

馬雲被共同富裕後，眾多跟著馬雲起來的公司像滴滴等命運都很坎坷，軟銀命運也急轉直下，股價最慘剩2609.5日圓。孫正義為了求現，把阿里巴巴股票賣到剩下3％，軟體銀行及願景基金財報都很不理想。

這次Arm上市是孫正義經過迂迴曲折後的新轉折！本來黃仁勳的Nvidia宣示要以740億美元併購Arm，但各國政府都不同意，併購不成，現在在美國IPO，這是最好的退路。

Arm是半導體硬體製造執行的指令，架構處理器是重要的IP，全球半導體企業都必須買單，這次台積電認1億美元、聯發科認2500萬美元，乍看之下，好像是在交保護費。

不過，Arm到3月底止的財報，全年淨利5.24億美元，PE超過Nvidia，上市第1天就是最高，18日收盤價58美元，市值595.13億美元，看起來市場仍然是理性的，有了ARM掛牌，孫正義好像找到人生新目標，再度站上攻擊發起線。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。