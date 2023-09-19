張忠謀曝晶片業3大優勢 意外被網1句酸爆

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【中時新聞網 郭宜欣】台積電是全球晶圓代工龍頭，創辦人張忠謀18日再次公開分享台灣晶片業的製造優勢，包括優秀的人才、低離職率與便捷交通3大項，沒想到此言引起PTT網友熱烈討論，許多人狠酸台積電是靠著台灣人的奴性走到今天，歐美設廠無法複製成功模式，台積電慘了。

張忠謀提到，半導體的工時長，在無塵室工作必須穿著類似太空衣的工作服很辛苦，台灣因為有流動率低、優秀、高品質又敬業的工程師，加上台灣交通方便，台灣竹科、中科、南科等地可透過高鐵聯結，有很方便的移動，甚至可通勤上下班，這就是我們的優勢，其他國家很難做到。

話題引起網友們熱烈討論，許多人狠酸台積電就是靠台灣人的奴性才走到今天，「外國蓋的廠不可能複製台灣的成功」、「全球都沒有台灣的奴性」、「台灣工程師程度好又負責，歐美很難比」、「亞洲人的民族性阿，所以晶圓代工只能靠亞洲」、「十萬青年十萬肝，GG輪班救台灣。」

此外，有網友認為，張忠謀言下之意也代表台積電赴海外設廠會相當辛苦，「慘了，無法複製台灣模式，不看好海外設廠」、「哪天美國廠不爽罷工3個月看gg怎麼辦」、「老張是跟美國喊話吧，看來蓋廠壓力越來越大了」、「別再說了，再說老美還要你多蓋兩個廠」、「看看美國廠看成那樣，真的慘了。」

事實上，台積電董事長劉德音曾正面回應，外界對於台積電赴美設廠的質疑，他強調，不是受到美國政府的脅迫，而是美國客戶的要求，2018年時美國客戶有些產品屬於國防方面層級，希望在美國有生產選擇性，那是台積電去美國的主要原因，也是為了增加客戶信任度。