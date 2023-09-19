AI股買點浮現!名師點名這5檔 看好3族群

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【旺得富理財網 王順泉】台股昨天大跌222點，長黑摜破季線，今天開盤小幅反彈。永誠投顧分析師楊少凱表示，上周美股迎來三巫日（即指數、個股及ETF選擇權同步到期的日子），加上美國汽車工人罷工、國際原油期貨攀高等，一堆利空消息衝擊擊市場情緒，導致恐慌指數VIX突飆約9％，影響台股本周一表現。

楊少凱昨在解盤節目分析表示，大盤如上周預期，指數開低走低出現第2浪的拉回，但他強調，這將是開啟第4季行情前的「最後甩轎」，等到周四聯準會公布結果之後，就將開啟新的一波攻勢。在這之前，許多AI股也逐漸出現買點。

AI相關個股，楊少凱表示，技嘉（2376）昨再度跌破前低，從兩個角度看，第一，技嘉周線高點在7月下旬，股價來到382元，之後A段拉回來到284元；之後開始B段反彈到372.5元，一直到現在的C段末段，而日線也來到了C-5浪末端符合中線走勢，因此他判斷此為布局機會。另外，緯穎（6669）、緯創（3231）走勢也類似，都處在修正波C浪末端，未來有機會在彼此的帶動下，開啟新一輪的上漲攻勢。

此外，楊少凱認為，未來台股不會只有AI一個族群撐盤，而是會與IC設計、網通、車用等一起輪動向上。其中IC設計，為鞏固台灣半導體競爭優勢，國科會明年將啟動為期5年的「晶創台灣計畫」，10年內打造台灣成為國際IC設計重鎮。楊少凱點名創意（3443）、世芯-KY（3661）的ASIC晶片未來成長看好，值得投資人留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。