《台北股市》大中華MCU難逃價格競爭 台股外資最愛新唐

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對MCU(微控制器)出具最新研究報告，認為大中華區MCU企業仍面臨價格競爭，且消費市場狀況更劇。個股部分，台股中持續看好新唐(4919)在EV(電動車)MCU領域將持續成長，給予加碼評等、目標價152元。

美系外資表示，意法半導體9月初期32位元MCU(微控制器)價格月下跌7%、至14元人民，GD32F103VET6現貨價格也下跌7%、至7元人民幣。根據最新的通路調查顯示，消費和工業市場9月相較於8月需求略有好轉，主要是由於季節性因素。最新的AlphaWise調查顯示，消費電子產品和小家電的消費意向連續改進，可能是由產品發布推動的；不過，總體而言，由於對經濟前景和就業的擔憂，8月消費者信心減弱，但隨著競爭加劇，9月供應過剩可能會持續，大中華區MCU企業仍面臨價格競爭，儘管沒有看到明確得降價，但根據檢查顯示，只要購買的數量夠大是可以討價還價的，因此，預計大中華區MCU企業的2023年剩餘時間裡，利潤率和定價將面臨壓力。不僅如此，目前還看到許多來自外國MCU供應商的競爭，外國業者積極推廣多種MCU產品，其特點是低功耗，並瞄準低端AIoT市場，因此，預計消費市場領域的競爭將更加激烈。

美系外資表示，儘管需求略有好轉，但通路庫存水位9月和8月保持不變，可能會有一些為第四季備貨的動作，但需求復甦的信心仍不足；也注意到大陸供應商的MCU現貨定價與新冠疫情之前的水平相比，約約35%的折扣，但國外的供應商的MCU現貨定價卻是比新冠疫情之前高出約10%，顯示很難斷定需求的冷熱狀況，不容易預測谷底。

美系外資表示，以大中華區MCU供應商來看，儘管近期需求疲軟，但長期結構趨勢(RISC-V、邊緣人工智慧、大陸半導體本地化)有利於產業發展。個股來說，樂鑫其產品競爭力有助於其在RISC-V MCU產品獲得市占率，故股價有進一步上漲機會；兆易創新很可能成為大陸本土化市場份額最大的贏家，但近期業務仍然充滿挑戰；芯海科技則因為市場疲軟，維持減碼評等。台系個股部分，看新唐在EV(電動車)MCU領域將持續成長，也相當受到青睞，給予加碼評等、目標價152元。