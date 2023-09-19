華為不只衝擊蘋果！他揭這些廠商市佔也將受影響

【 中時新聞網 祝潤霖】華為最新旗艦手機Mate60Pro造成全球熱潮；蘋果iPhone15近日上市，也引發消費者測試比較。前立委郭正亮18日在《新聞大白話》節目指出，華為2019曾在全球生產2.4億支手機，結果去年只剩下3千萬，未來回到1億支也是合理的。這不只衝擊蘋果，也會衝擊到小米、Vivo的市場份額。

「蘋果其實是因為...我覺得中國大陸對他還是有點投鼠忌器啦，因為他整個供應鏈都在大陸！」郭正亮表示，蘋果造就了很多就業，也有一定的營收，還有稅收等等。除非蘋果逐漸把他的供應鏈移到印度、移到越南，這樣中國大陸要去抵制蘋果，可能性就會變高了。

郭正亮指出，目前只是微博部分一些人在說而已，「我不認為政府...」政府如果有一些單位，你不能拿蘋果手機進去，那這個美國政府一樣，美國政府也不准用華為手機。華為早期在做安卓的時候，他就被禁用了。

「因為手機的本質，它就是可以監聽嘛！」郭正亮強調，這個去問監聽部門的人就知道了，任何手機都一樣！它都有這個功能，「你關機也一樣！」華為的重新崛起，只是看能不能逐漸恢復他以前有的那個份額，他2019年生產全球手機2.4億支，結果去年只剩下3千萬！

郭正亮直言，「所以我覺得，他回到1億支，這是合理的吧？」回到1億支，佔有的手機市場份額，一定是其他手機的，所以小米、Vivo也會受到衝擊，也不只蘋果。可是華為不是只是一家手機公司，25日發布會預告一款「星閃」的耳機，那個就不太一樣，很難說它是屬於手機。