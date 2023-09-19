中秋全民瘋烤肉 富邦媒「生鮮」買氣估增30％

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富邦媒(8454)旗下momo購物網分享，今年中秋站上「生鮮」買氣預估年增飆至30％；燒烤名店、餐飲集團也加入搶食中秋烤肉商機，陸續推出「烤肉組合包」，增添中秋生鮮多樣化選擇。

momo「中秋烤肉攻略」網友調查發現，四成網友站隊「水產海鮮派」，干貝、大蝦、龍蝦、生蠔打造奢華饗宴；多人烤肉趴則必選「全肉燒烤組」一次備齊主食；也有網友力薦「海陸綜合組」一鍵下單海陸雙享受。

momo《中秋搶鮮購》網羅王品、台畜、大成、一鷺串燒、胡同燒肉等品牌、逾1000品烤肉食材5折起。

momo「中秋烤肉攻略」網友調查吸引破3200位網友分享中秋節必烤食材，其中近四成網友準備大快朵頤「水產海鮮」，又以干貝、鮮蝦獲得大批網友點名，堪稱「中秋必烤鮮甜雙寶」，momo也進一步根據站上銷售發現，中秋節前夕海鮮澎派組合以「5-6件組」最受消費者歡迎，適量又能一次嚐鮮多種水產，像是豪氣端出鱈場蟹腳及龍蝦身的「優鮮配」經典海洋5件組，或是集結干貝、草蝦、生蠔、魚下巴等的「鮮綠生活」輕奢美味海鮮烤肉6件組皆為超人氣組合。喜歡單品吃到滿足的消費者，「優鮮配」刺身用頂級XL巨無霸天使紅蝦2kg、「王品集團」王品嚴選阿根廷野生鮮凍魷魚6包組可供參考。

燒烤名店、餐飲集團推出的烤肉組合包大受矚目，momo獨家限量「台畜」乾杯x台畜x Meat Love三強聯名烤肉組，「王品集團」王品嚴選全牛老饕燒烤宴，Choice等級牛舌、肋眼牛排、牛板腱燒烤片等，讓饕客盡享牛肉自由，同樣高人氣的組合還有「勝崎生鮮」1855美牛界的LV燒烤箱8件組、「大成」黑蜜豬燒烤派對嚴選8件組等。此外，涮嘴好下酒的「雞翅」大獲好評，受到近400名網友愛戴；更有網友分享經典美味搭配「醃肉夾土司」，鹹香入味又飽足感滿滿。

momo亦提供集結海鮮與肉品的「海陸綜合組」便利選擇。根據銷售觀察，選擇海陸綜合組的消費者更加偏好「精緻烤」組合，聚焦下單名店限量「胡同燒肉」頂級豪華烤肉組、「王品集團」王品嚴選x最肉日本A5和牛海鮮奢烤宴、嚴選藍鑽蝦及A5和牛等頂級食材的「元家」頂級豪華澎湃烤肉10件組、食材超豐富「鮮綠生活」奢侈五星級海陸雙猛12件組等。

瞄準中秋夯肉商機，momo推出《中秋搶鮮購》全館美食限時5折起活動，集結生鮮肉品、水產海鮮、月餅禮盒、當季鮮果、烤爐用具等限時優惠，以及單筆消費滿100元登記享限量海陸烤肉組，滿1499元登記抽日本麝香葡萄。momo電視購物《9愛夯肉節》也來助陣，9月30日前於momo購物網「看看買」專館下單，消費滿指定金額可登記拿烹飪好物，包含消費滿3200原登記享廚具三件組，或消費滿7300元送Kolin歌林萬用食物調理機，再加碼消費滿12000元帶走KINYO麥飯石多功能電烤盤。