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若畜產會今天沒給完整進口蛋流向資料 蔣萬安：該開罰就開罰

  • 中時即時 蔡佩珈
台北市長蔣萬安19日指出，如果今天沒有拿到畜產會提供的完整進口蛋品流向資料，該開罰就開罰。（蔡佩珈攝）
台北市長蔣萬安19日指出，如果今天沒有拿到畜產會提供的完整進口蛋品流向資料，該開罰就開罰。（蔡佩珈攝）

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北市府昨赴中央畜產會要求19日提供進口蛋流向資料，但畜產會稱只能給巴西蛋資料，北市衛生局要求，19日、22日須各交出巴西、所有進口蛋資料，否則將依《食品安全衛生法》開罰3萬至300萬元。台北市長蔣萬安19日指出，如果今天沒有拿到完整進口蛋品流向資料，該開罰就開罰。

蔣萬安表示，已經要求畜產會、農業部提供完整進口蛋品資料，昨天也到畜產會稽查跟調閱資料，發現疑似沒登錄的倉儲跟沒有投保的蛋品，今天會再度約談畜產會。如果今天沒有拿到完整進口蛋流向資料，會依《食品安全衛生法》，該開罰就開罰。

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