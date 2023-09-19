月繳5千管理費僅有日間保全 業者因工時過長遭罰16萬驚爆人才荒

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疫情解封，不僅服務業出現人才荒，連保全也出現缺工狀況。有民眾本月在PTT八卦板抱怨，每個月繳5000元管理費，但社區管委會近日公告，未來保全僅剩白天班，負責收發信件及包裹，他不敢置信「連保全都缺工了嗎？」新北市知名「大中華保全股份有限公司」今年即遭台北、新北市政府依違反《勞動基準法》共開罰16萬元罰鍰。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

網友本月在PTT八卦板抱怨說，月繳5000元管理費，社區大樓過去24小時都有保全值班，近日管委會發公告指日後只有白天班，他好奇問為何不是保留晚班，對方解釋白天需有人員執行收發包裹和信件的工作，令他傻眼說，「連保全都缺工了嗎？」

貼文引發網友熱議，不僅服務業出現人潮荒，連保全業者也缺人。網友感嘆，現在的保全就跟便利商店店員一樣，不單單只是維護社區治安，還要幫忙收信、取包裹、清理環境，只領基本工資誰想做？

依據勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統資料顯示，「大中華保全股份有限公司」今年即因違反勞基法，延長工作時間超過法令規定、假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資、延長工作時間未依規定加給工資、未依法給付休息日工作之工資，遭台北市政府勞工局開罰8萬元罰鍰。

此外，該公司也因假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資、出勤紀錄未依規定應逐日記載勞工出勤情形至分鐘，被新北市政府勞工局開罰8萬元罰鍰。

勞工局指出，勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、雇用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額20％，呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。