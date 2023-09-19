健康「素烤」正流行 東森購物網「蔬食」烤物推薦

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中秋月圓人團圓，通常就想到「一家烤肉萬家香」，現代人習慣大魚大肉，但為了健康著想，中秋節「素烤」正流行。東森購物網ETmall中秋「瘋烤肉大集合」推薦「蔬食」烤肉組合。

台灣素食人口突破300萬人，佔總人口數的13％，遇上俗稱「烤肉節」的中秋佳節，近年來「素烤」掀起流行風。東森購物網看準素食商機，特別列出中秋素烤清單，推薦素食烤肉組合，從素肉、素海鮮、素丸各種食材，包括燒烤畫龍點睛不可少的醬料等全部一應俱全。

許多人誤以為素食者烤肉只能吃蔬菜，其實素食燒烤有非常多不同食材可以做選擇，「純素」烤肉組合首先推薦【樂活e棧】蔬食烤物，燒烤雙人組5串組合特價659元，燒烤澎拜組19串組合，特價1659元，中秋【河小田 】純素串串燒18串組東森價799元，9月24日前下單享東森幣回饋30％。

現代人吃素，除了為了身體健康，也是替愛護地球環境貢獻一份心力，東森購物針對9月推出「素素圓滿」活動優惠，素食商品68折起，下單不限金額可抽【靜思書軒】豆漿粉隨身包或迷你夾心餅1包。慈濟靜思書軒商品同步在東森購物網販售中，中秋佳節特別推出7折起優惠，【靜思書軒】淨斯本草濃縮液30ml，中秋節限定買4盒多送1盒15ml濃縮液。此外，東森購物與慈濟基金會今年初簽訂企業共善合作協議，設立「共善專區商品」，每年將提撥銷售金額1％回饋給慈濟基金會，以幫助台灣弱勢族群。