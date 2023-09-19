台灣工具機業實力 獲國外買主及媒體關注

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全球最大歐洲工具機展（EMO）18日起一連6天在德國漢諾威舉行，台灣工具機業研發實力及供應鏈，獲得國外買主及媒體關注。

外貿協會指出，今年EMO計有42個國家、超過1,800家廠商參展，其中台灣參展廠商有144家，排名第四大。2022年台灣工具機產值約39.3億美元，全球排名第七，出口金額30億美元，出口排名全球第五。台灣工具機業展出一系列前瞻性概念產品，包括自動化結合綠色製造、智慧化精簡加工工序，以及高性能周邊智慧元件的整合應用。並在專家論壇，強調臺灣智慧機械領域，已從單一自動化設備進化為全面的智慧解決方案。

貿協表示，18日開展首日，由經濟部國際貿易局主辦、貿協執行的「智慧機械海外推廣計畫」舉辦記者會暨專家論壇，以半導體、電動車及能源轉型等工具機應用發展議題為主軸，帶出臺灣堅強的研發能力與產業供應鏈優勢，暢談全球市場布局策略及智慧製造實力，吸引德國、荷蘭、義大利、西班牙、法國、土耳其、保加利亞、捷克、印度、新加坡、波蘭等近30家全球媒體採訪，包括MM、DIMA、MTD、Equipment News、TT Magazine、T＋T Technika等媒體到場。

EMO展睽違4年再次在德國漢諾威登場，外貿協會秘書長王熙蒙表示，智慧機械海外推廣計畫攜手台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會、刀具協會、一粒米機械業女性經理人聯誼會等臺灣工具機領頭單位，以及產業聚落所在地臺中市政府，透過專家論壇向全球買主傳達，不論是半導體設備製造、能源轉型以及發展正盛的電動車製造，臺灣均可滿足各應用領域的需求。

以半導體產業而言，臺灣可供應除先進製程外，相關周邊必須的設備，經過長年累月培養以及台積電等晶圓代工廠經驗，不論是直接製程或間接製程，包含東台精機、百德機械、友嘉實業、上銀科技、大銀微系統等業者皆可滿足國際需求。臺中集結眾多電動車關鍵零組件聚落，形成電動車產業鏈，知名電動車品牌特斯拉選用多家台中廠商作為供應鏈夥伴。電動車產業鏈從零組件、模組、系統整合，甚至整車，皆有相關廠商投入布局。

專家論壇進一步揭露臺灣工具機的全球市場布局策略及智慧製造能力，在供應鏈移轉趨勢下，分散市場是臺灣工具機產業必要之務。

工具機公會理事長陳伯佳表示，全球政經局勢不穩定，讓供應鏈管理由全球化、國際化，轉向短鏈、在地化需求發展，工具機暨零組件業者因應供應鏈重組、生產基地轉移，除了響應臺商返臺投資政策外，也開始資源重新配置並進行跨國佈局，如永進機械與TRIMILL合作強化模具、汽車、航太產業的一站式加工解決方案；友嘉併購德國MAG集團，強化車用領域及歐洲市場經營，以及東台併購法國PCI-Scemm、奧地利ANGER並進行技術合作、共享市場通路等等。

台灣機械工業公會監事會召集人莊大立表示，機械業者必須持續升級與轉型，不論是半導體、綠能、電動車或航太產業的研發與製造，都仰賴精密機械的卓越技術與專業，而前述這些應用產業的發展，也促進了精密機械業的進步。產業間的密切合作得以彰顯臺灣製造的實力與競爭力，而企業本身也須掌握自身的核心競爭力與市場差異化。