9／19期貨市場掃描

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美股

受到投資人靜待聯準會（Fed）本周三（20日）的利率決策結果影響，美國四大指數小幅收高。

道瓊工業平均指數9月18日終場上漲0.02％（6.06點）、收34,624.30點。那斯達克指數上漲0.01％（1.9點）、收13,710.24點。標準普爾500指數上漲0.07％（3.21點）、收4,453.53點。費城半導體指數上漲0.46％（16.07點）、收3,492.47點。

聯邦公開市場委員會將在19日展開為期兩天的貨幣政策會議，Fed主席鮑爾（JeromePowell）將於貨幣政策會後召開記者會。分析人士擔憂，就算20日不升息，會後記者會的鮑爾問答環節，以及屆時即將更新的「利率預期點陣圖」（dotplot，依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率預測所繪製的點陣圖），勢必會撼動股市。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間19日上午6時23分，聯邦基金期貨投資人預測Fed9月20日按兵不動的機率高達99％，11月1日也保持不變的機率則為68.4％。

高盛策略師16日發表研究報告指出，就業市場進一步轉趨均衡、通膨傳出好消息、第四季經濟成長即將下墜，應能在11月說服更多FOMC成員放棄今（2023）年底前最後一次的升息行動。展望明年，高盛預測，若通膨持續降溫，Fed有機會「緩步」降息。

去（2022）年夏季，美股因為貨幣政策轉彎期待落空、熊市反彈隨之幻滅。InteractiveBrokers策略長SteveSosnick指出，若同樣情況重演，恐對美股造成問題，「我們會觀察Fed是否認同市場的降息預期。」他說，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）仍在相對低檔，暗示美股滿懷希望，而自滿的市場有時更容易受利空撼動。

美國財政部長葉倫（JanetYellen）18日表示，雖然經濟並無衰退風險，但政府若真的關門，可能導致經濟喪失成長動能，這是美國當今並不需要的風險。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月18日收盤上漲0.56美元或0.6％至每桶90.58美元，因預期油市供應收緊的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.5美元或0.5％至每桶94.43美元。

Citigroup最新報告預估，布蘭特原油價格今年底前可能將升至每桶100美元以上，美國第二大石油公司雪佛龍（ChevronCorporation）執行長魏爾斯（MichaelWirth）也預估油價可能會超過每桶100美元。

能源貨運分析機構Vortexa報告表示，8月份，全球原油和凝析油裝載量降至約4,700萬桶/日，創下去年6月以來的新低，其中沙烏地阿拉伯原油裝載量減少近110萬桶/日，因沙國自願削減百萬桶日產量直至年底的影響。Vortexa市場情報與分析主管馬魯（JayMaroo）表示，供應收緊和需求回升的情況或持續至年底，此將支撐油價。

報告表示，一方面國際油市的供應正在收緊，另一方面中國的原油進口則正在復甦。數據顯示，從全球海運原油到港量來看，中國在7月份大幅下滑之後，8月份的原油到港量較前月增加130萬桶/日，達到1,300萬桶/日。報告認為，沙國減產的影響還未完全體現，國際油市供應有可能會更加緊張。

路透社報導，中國國家統計局9月15日公布的數據顯示，中國煉油廠8月份原油加工量創新高達到1,523萬桶/日，主要因為出口市場的利潤較高，以及夏季國內需求高峰的影響。今年1-8月，中國原油加工量年增11.9％達到1,476萬桶/日。

8月份，生產原油1,747萬噸，較去年同期增長3.1％，增速比7月份加快2.1個百分點，日均產量56.4萬噸。進口原油5,280萬噸，較去年同期增長30.9％，增速比7月份加快13.8個百分點。

8月份，加工原油6,469萬噸，較去年同期增長19.6％，增速比7月份加快2.2個百分點，日均加工原油208.7萬噸。1-8月份，加工原油4.9億噸，較去年同期增長11.9％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月18日全面下跌，其中玉米創下2020年12月以來的近三年新低，因收成季節的供應增加，以及需求較為疲弱的影響。12月玉米期貨收盤下跌1％至每英斗4.7150美元，12月小麥下跌2.2％至每英斗5.9125美元，11月黃豆下跌1.8％至每英斗13.1675美元。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月18日上漲0.7％至每磅87美分，10月粗糖期貨上漲0.7％至每磅27.36美分。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&CornAdvisorInc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（MichaelCordonnier）9月15日報告表示，根據羅薩里奧穀物交易所的數據，9月第一周，阿根廷農民售出近100萬噸黃豆，較前一周的24萬噸大幅增長。從9月1日到9月12日，阿根廷銷售總量約為150萬噸。

阿根廷黃豆銷售增長主要因為政策的鼓勵，政府為鼓勵出口，9月5日宣布黃豆壓榨商可以公開市場匯率兌換四分之一的收入，該匯率是官方匯率的兩倍有餘，該項措施9月30日結束。羅薩里奧穀物交易所估計，阿根廷2022/23年度黃豆作物約有700萬噸尚未出售。阿根廷是最大的豆油與豆粕出口國。

由於聖嬰現象通常會導致降雨量增加，阿根廷農民預期2023/24年糧食產量可望增加。羅薩里奧穀物交易所預計2023/24年黃豆產量為5,000萬噸，而2022/23年為2,100萬噸。對於玉米，該交易所預計2023/24年玉米產量為5,500萬噸，而2022/23年為3,500萬噸。農民將於九月開始種植早熟玉米，並於十月開始種植黃豆。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月18日收盤上漲7.2美元或0.4％至每盎司1,953.4美元，美元指數下跌0.2％，12月白銀期貨上漲0.5％至每盎司23.498美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1％至每盎司938.3美元，12月鈀金期貨下跌0.7％至每盎司1,244美元。

智利國家銅業委員會（Cochilco）報告表示，2023年全球白銀需求預估將年減9.4％，主要是受到投資需求下降的影響，但白銀市場仍將維持供給短缺的局面。智利銅委會執行副總裁華金·莫拉萊斯（JoaquinMorales）表示，今年白銀需求下降主要是由於實物投資下降，因為印度投資者的買氣低於2022年。莫拉萊斯表示，今年白銀實物投資需求預估達35,019公噸，較2022年的38,643公噸減少9.4％。工業部門仍將是白銀消費的主力，佔白銀總需求的逾半數比重，由於太陽能和電動汽車行業的發展，工業需求正在增加。2023年白銀供應量預估將年增1.8％達到31,815公噸，主要由於採礦生產前景較好。

莫拉萊斯表示，預計美元今年將會走弱，並且與白銀價格的相關性比中國經濟疲軟更為重要，這是由於白銀具有貴金屬和工業金屬的雙重屬性，當美元貶值時，其價值就會上升。2022年，最大的白銀生產國分別為墨西哥、中國、秘魯、波蘭和俄羅斯，主要的白銀生產商包括弗雷斯尼洛（Fresnilloplc）、波蘭銅業（KGHM）、紐蒙特黃金公司（NewmontCorporation）、嘉能可（Glencore）和印度斯坦鋅業（HindustanZinc）。

世界白銀協會報告表示，佔白銀消費半數比重的工業需求今年預期將年增2.6％達到創新高的5.5億盎司，主要受到汽車電氣化以及政府擴大綠色基礎建設的帶動。報告表示，2023年，用於太陽能發電板的白銀需求預期將創下新高，因俄烏戰爭導致的能源價格飆漲，令各國政府加快推進可再生能源的發展，藉以減輕對化石能源的依賴。