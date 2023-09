杜魯道控印度在加國殺人！驅逐印駐加情報頭子

【中時新聞網 吳映璠】加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)昨(18)日罕見指控,印度政府在加拿大領土殺害擁有印度與加拿大雙重國籍的錫克教領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar),後續加國外交部便宣布驅逐印度高階外交官,這名外交官是印度在加國的情報頭子,這起事件顯然將衝擊加印關係。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、《紐約時報》(New York Times)、《多倫多星報》(Toronto Star)報導,杜魯道昨日在加拿大國會中表示,「過去幾周,加拿大安全部門一直在積極地追查印度政府特工與加拿大公民尼賈爾遇害之間,可能存在關聯的可信指控」。

他說加國政府將採取所有必要措施「追究行兇者的責任」。

45歲的尼賈爾是加拿大卑詩省重要的錫克教領袖,6月他在卑詩省一間錫克教寺廟外的卡車上,遭2名頭戴面罩的槍手突襲,槍殺身亡,震驚加拿大錫克教社群。加拿大約有140萬印度裔人口,約佔全國人口的4%,其中多數為錫克教徒。

尼賈爾主張,錫克族應該創立獨立國家「哈利斯坦國」(Khalistan),哈利斯坦國國土涵蓋印度旁遮普省(Punjab)部分區域,印度多年前就將尼賈爾列為恐怖分子。

杜魯道說,上周印度G20峰會上,他直接向印度總理莫迪(Narendra Modi)談及印度涉嫌殺害尼賈爾一事,他告訴加國議員:「外國政府在加拿大領土殺害加國公民,是對我們主權不可接受的侵犯。」

他說加拿大將施壓印度,配合調查。

杜魯道指控印度殺人後,加拿大外交部長趙美蘭(Melanie Joly)後續宣布驅逐印度高階外交官拉伊(Pavan Kumar Rai),拉伊是印度對外情報部門「調查分析局」(Research and Analysis Wing, RAW)加拿大分部局長。

加拿大政府並未透露印度謀殺尼賈爾一案的細節,不過加國公共安全部長勒布朗(Dominic LeBlanc)表示,包括杜魯道的國安顧問托瑪絲(Jody Thomas)、加國情報部門首長等人,過去幾周已多次前往印度,對印度情報單位提出指控。目前尚不清楚印度政府對此事的態度,以及是否願意配合調查。

《紐約時報》指出,加拿大指控印度殺人,可能進一步損害加印關係。9月初,加拿大突然中止與印度的貿易協定談判,顯然就是因為這起謀殺案;G20峰會期間,印度總理莫迪與各國元首舉行雙邊會談,名單中就是不見杜魯道。

文章來源:Canada expels Indian diplomat over ‘credible allegations’ linking India’s government to killing on Canadian soil

文章來源:Justin Trudeau Accuses India of a Killing on Canadian Soil

文章來源:‘An unacceptable violation’: Justin Trudeau reveals possible India link to assassination in Canada