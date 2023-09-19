無腦買股？分析師推2招：搶在00878前倒3檔AI股 學00929買3檔小飆股

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【旺得富理財網 馮恩惠】無腦存ETF好流行，繼00878被捧成百萬巨星後，換最強新人00929接棒演出，00929主打月配息，鐵粉為之轟動，紛紛砸錢力捧，成立才3個半月，規模就暴增到700億，成為繼0056、00878後的第3大高股息ETF，受益人也狂增17倍至逾30萬人。分析師發現，00929不少成分股變飆股，最高飆6-7成，隨ETF規模擴大、定期定額變多，買盤力道很穩，推薦3檔後勢看漲！

摩爾投顧分析師林漢偉表示，今年推出了不少ETF，規模價格不斷往上。統計相關資訊發現，台股有6檔高股息ETF，累計總規模高達5800億以上，高配型ETF真的相當受台灣人喜愛。

如果投信接下來要持續加碼ETF中的成分股，我們能不能吃一下投信的豆腐？最近00878調節AI股，緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）面臨賣壓，個股走勢和ETF密不可分，魚幫水，水幫魚，怎麼搭投信順風車？下面和大家詳細解說。

林漢偉指出，在今年台灣ETF人數成長前10名當中，前3大都是高股息ETF。被動型ETF的特性就是，當你申購它，它就要去買相關的成分股，像目前最夯的00929，從規模50億到700億中，650億資金都會流到40檔成分股中，就讓股價水漲船高！

00929今年6月才掛牌，至今才3個半月，規模飛快成長至716億元，投信買的速度，當然也非常積極，像最近很多上漲股，尤其是投信連買逾20天的，都是00929的成分股。

3檔最純成分股：啟基、聯陽、華通，漲幅最高逾62%相當驚人

林漢偉強調，台灣近年流行存股投資法，很多人希望靠存股，領到穩定配息，所以當這樣的人數越來越多時，也促使高股ETF規模越來越大，再搭配存股族定期定額長期投資，買盤力道也會非常穩定！

不管你選擇不花腦筋的投資方法存ETF，或是想要積極一點的，你就可以選擇成分股的投資策略！如同上述所提，存股族越來越多，投信的買盤強，對成分股就會有推動的效果。

林漢偉整理發現，00929的40檔成分股裡，以漲幅排名，自6/1掛牌至今非常可觀。00929一年只調整一次權重，所以只單純納入00929的個股，它的走勢可能就越穩固，相較其他調整頻率比較高的0056（6、12月調整）、00878（5、11 月調整），個股如果占ETF權重比較高，一旦被剔除的話賣壓就會很高！

林漢偉特別舉3檔最純個股，只有00929納入，讓大家可以買得安心，抱得安心！

（1）啟基（6285）：占00929約3.14%，目前持有逾1.3萬張，自00929掛牌後，漲幅高達62.29%相當驚人！網通股啟碁又受惠美國基建法推動，股價當然就水漲船高。

（2）聯陽（3014）：自6/1至今，漲幅也將近70%！隨電子業去化庫存，和下半年消費力道復甦，也帶動半導體股聯陽股價不斷創高！

（3）華通（2313）：9月短短幾天就漲逾30%，受惠華為新機熱銷好評，PCB股華通為其主要供應鏈，利多加投信買盤加持，股價當然噴出！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。