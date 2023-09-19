美企對中國業務前景樂觀比例 降至逾20年新低

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上海美國商會最新調查報告指出，只有52％（年減3個百分點）的受訪者表示，他們對未來五年大陸業務前景至少略微樂觀，為該商會自1999年展開會員調查以來的新低。

香港明報報導，上海美國商會表示，對地緣政治、中美關係和大陸經濟不佳的擔憂都對預期構成壓力。與2019年美中貿易戰期間的情況相比，更多的公司在此次調查中指出前景「有點悲觀」或更糟。

上述調查於6月進行，訪問約300多名受訪者。一些外企高層發出長期承諾疲勞警報，人們懷疑大陸政府是否將推出有意義的政策支持。近五分之一的受訪者表示，他們正考慮未來幾年把一些現有業務移出大陸。那些把投資從大陸轉移出去或計畫轉移的企業提到東南亞、美國、墨西哥是潛在目的地。

（工商時報 蘇崇愷）

上海美國商會主席Sean Stein表示，坦白說，如果今年的調查有什麼讓我感到驚訝的，那就是這個數字。當我們進行今年度的調查時，我們將看疫後中國經濟持續反彈的幻想多已破滅。

地緣政治局勢仍是許多當地美國企業最擔心的事，約6成受訪者認為美中緊張局勢是其最大挑戰，這和將中國經濟放緩視為最大挑戰的比例相同。

美企對中國監管環境的透明度也越來越感到擔憂，約三分之一受訪者表示，過去一年來針對外企的政策與法規已經惡化。當被問及有關於脫鉤壓力時，許多受訪企業認為這來自美國政府的政策，而非中方的政策。

報告亦指出，地緣政治緊張局勢是中國未來經濟增長最大的風險，受訪者認為其所處產業在中國的前景能否改善，首要因素是美中關係能否改善。

美國企業目前正在重新調整或有意重新調整過去專屬中國之投資計畫的比例從去年的34%升高至40%，且主要轉向東南亞。

這與Rhodium Group上周發布的報告相呼應，該報告指出，隨著美國和歐洲企業持續從中國撤出，印度、墨西哥、越南和馬來西亞成為這波投資轉向最大的受惠者。

（時報資訊 柯婉琇）