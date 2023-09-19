又抓到1家進口蛋標台灣 逾2萬公斤蛋液流入北部食品業者

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進口蛋爭議引起民眾恐慌，新北市衛生局持續追查進口蛋流向，昨查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入進口蛋品（產地：土耳其、巴西及美國）共3批，於今年6到8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共20974公斤出貨給食品業者分布於北部縣市，涉嫌以產地為「台灣」之食品標示出貨。

衛生局發現福商勝公司經查產品雖未超過輸入許可有效日期，但虛偽標示已涉及假冒，衛生局將以違反食安法第15條第1項第7款及同法第44條處6萬元以上2億元以下之罰鍰。

另在未獲中央進口蛋品販售流向等更多資料之前，難以釐清是否有更多進口蛋品混用且虛偽標示之情形，因此衛生局依該業者涉刑法第255條虛偽之標記及第339條詐欺得利及食安法第49條等情事，主動移請新北市調查處後續偵辦，新北市長侯友宜要求農業部儘速完整公佈全部流向，不要再遮遮掩掩、拖拖拉拉，以確保國人的食安！

衛生局指出，自9月12日台農效期標示不實問題開始，新北市在市長侯友宜指示下，立即啟動查察作業，連日來與台北、桃園、台中等縣市展開跨縣市聯防稽查，9月15日擴大查核轄內蛋品加工廠發現有3家業者曾受中央畜產會委託，將進口蛋品（產地：巴西、土耳其、泰國）加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後之成品全數送回中央畜產會，後續經稽查人員進一步勾稽比對資料，又查獲有加工廠曾向中央畜產會購買進口蛋品，到底中央畜產會手上有多少進口蛋品？販售給哪些加工廠代工？委託製造的液蛋成品銷售到哪？依舊是一團迷霧。

衛生局18日經由台北市衛生局取得中央畜產會提供的資料，但僅有代工廠商名單，經比對與新北市自行稽查名單相符，然中央畜產會依舊未提供重要的銷售流向及數量等資訊，衛生局將持續與台北市等縣市密切連繫掌握相關資訊進行查察。

衛生局強調，民以食為天，食安問題是重要的國安問題，連日來的進口雞蛋風暴已經讓民眾陷入恐慌，為民眾食安積極把關政府單位有責刻不容緩，拜託中央除了公布進口雞蛋庫存，更應儘速公佈進口雞蛋的銷售流向，不要讓地方政府有限的稽查人力毫無頭緒疲於奔命，稽查雞蛋流向像是在尋寶，只能憑著有限的訊息和專業經驗自行抽絲剝繭一點一點查，效率有限。