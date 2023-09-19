《國際經濟》法央行看淡明後年GDP 通膨明顯下降

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國央行在周一指出，由於主要貿易夥伴的經濟疲弱，法國經濟未來兩年的成長將低於預期；但是由於第二季表現強勁，因此上調了2023年成長預期。

法國央行在季度經濟展望中預測，法國經濟今年經濟成長率為0.9%，高於六月時預估的0.7%。

今年經濟前景出現改善的主要原因為，第二季0.5%的成長率表現，優於預期，該季提振因素包括：煉油廠在罷工後重新開工、核電廠在維修後重新投產，以及一艘遠洋運輸船的交付。

2024年GDP成長率估來到0.9%，低於六月預測的1.0%。2025年將升至1.3%，仍低於六月預測的1.5%。

法國央行說，儘管未來兩年消費者支出可望改善，但是主要貿易夥伴德國的經濟前景疲軟，以及中國遲緩的成長力道，都抑制了法國的成長。

央行也預計，在二月通膨達到7.3%峰值之後，今年通膨率將來到5.8%，明年為2.6%，2025年則為1.8%，降勢相當明顯。

較低的通膨率，將轉化為更高的實質工資，更高的購買力，並可能促使家庭減少儲蓄。

央行還說，儘管勞動力市場與整體經濟之間存在差距，今年的就業情勢仍將保持強勁，這表示，明年減少的的工作職位將多過於新增的職位。

該機構估計，失業率將從今年的7.2%，升至2024年的7.5%，2025年將達到7.8%。