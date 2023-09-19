比亞迪用這種方式 在東南亞攻城掠地

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【時報編譯柳繼剛】中國大陸電動車大廠比亞迪，在東南亞表現威猛，不僅遠遠甩開特斯拉等勁敵，同時，在東南亞的市占率也傲視群雄。目前在當地，每4輛電動車至少就有1輛是比亞迪的。

產業分析師指出，比亞迪的車價不貴，性價比相對高以外，早期是以跟東南亞地區的大型企業與集團合作，採取配銷的方式賣車。對比亞迪來說，可以慢慢擴大影響力、摸清楚東南亞車主喜好，以及不觸犯當地繁瑣的法規。

其實，這種銷售模式不是比亞迪先做的，早在幾十年前，日本車商打入東南亞時，就已採取過類似的策略。由於是跟東南亞業者合作，在團結力量大的情況下，跟特斯拉單打獨鬥的行銷方式截然不同。

調研單位Counterpoint分析，比起美化財報上的數字，比亞迪在東南亞區域關心的是，如何擴大自己品牌影響力。讓當地合作夥伴共享豐厚利益的比亞迪，可以贏得信任感與忠誠度，更重要的是壯大事業疆域。

Counterpoint統計，2023年第2季期間，比亞迪的銷售量在這個規模不大，但成長速度卻很快的東南亞市場中，已經增至26%以上。拿比亞迪Atto 3車款來說，泰國的入手價為3萬美元，已成為該區熱銷爆款。特斯拉在泰國最便宜的Model 3，售價是從5.75萬美元起跳。

同時在今年第2季時，電動車銷售量比重，占所有家用轎車的6.4%，高於第1季的3.8%。上周，歐盟開始對北京政府補貼自家企業電動車廠一事，展開嚴厲的調查，故東南亞車市對大陸車商來說，日後重要性應該只會增不會減。

資料顯示，比亞迪在東南亞各國的合作夥伴如下。例如，馬來西亞和新加坡地區有百餘年歷史的Sime Darby（森那美）集團、印尼的Bakrie & Brothers、菲律賓有名的大集團Ayala，以及泰國的Rever Automotive。

汽車銷售顧問業者Urban Science（優賽思）認為，比亞迪利用跟當地響噹噹的大財團合作，有助於在成名前先穩住自己的經營腳步。若東南亞消費者對大陸汽車有疑慮時，一想到是自己熟知的大企業也有參與，應會比較安心，尤其是售後服務方面。

近來，比亞迪正在泰國投資近5億美元興建一座全新的車廠，預定從2024年起，年產能以15萬輛電動車為目標，並出口到東南亞與歐洲各國。菲律賓Ayala集團旗下的AC Motors表示，已規劃未來12個月內，在菲律賓成立10幾家比亞迪服務中心。

AC Motors指出，初期經營的重點是放在品牌信心建立，以及讓更多民眾考慮改買電動車。因為有些人會擔心電動車沒有電時，又找不到可以充電的地方。還有，有些會嫌電動車價位太高。

根據Counterpoint的數據，2023年第2季時，泰國電動車是比亞迪海外市場銷售量的24%，同時，也是中國大陸車廠海外最大的區域。相比之下，特斯拉在東南亞的銷售量還不到1%。

目前，特斯拉在東南亞的店面，只有在生活水平較高的新加坡開了兩家。不過，特斯拉也正在泰國以及馬來西亞招兵買馬。靠著老闆馬斯克個人的國際影響力，特斯拉出了美國後，可以不用與當地企業合作，直接就可面向消費者，這也是其它車廠無人能望其項背的。

為了增加曝光度，比亞迪跟森那美集團共同合作，在新加坡推出5個結合賞車中心與美味餐廳的BYD by 1826，就是希望能藉著美食，吸引更多民眾來知道有比亞迪這個品牌，進而成為比亞迪的眾多車主之一。