原油市場現破100美元價格 布蘭特也快了

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【時報編譯柯婉琇】隨著原油價格持續走高，投資人開始揣測油價何時攻上百元（美元）大關，事實上，某些等級的原油交易價格已經突破這個重大里程碑，凸顯出供應趨於緊俏的前景。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，奈及利亞產量最大的原油級別Qua Iboe在周一漲破每桶100美元。瑞典北歐斯安銀行（SEB）分析師Bjarne Schieldrop在報告中指出，馬來西亞Tapis原油早在上周就站上每桶101.30美元。

周一紐約期油收漲0.78%，報每桶91.48美元，盤中一度上漲1.72%，報每桶92.33美元，創下近10個月新高。倫敦布蘭特期油收漲0.53%，報每桶94.43美元，盤中一度向95美元扣關，上漲1.09%、觸及94.95美元，而其即期現貨價（dated Brent）已經漲破96美元。

投資人聚焦於OPEC+最大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產行動將導致第四季供應短缺的前景，目前原油價格已經升至今年來新高。OPEC+其他大多數成員國也在削減產量。Schieldrop表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯正牢牢掌控著石油市場。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王表示，OPEC+需要減產以穩定市場，並對中國需求、歐洲增長與央行抗通膨行動的不確定性提出警告。

Schieldrop在報告中指出，布蘭特原油即期現貨價極有可能突破每桶100美元。瑞銀則預期布蘭特期油價格將升至3位數，稱未來幾個月布蘭特期油將在介於90～100美元之間波動，年底目標價為95美元。