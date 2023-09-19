LiFTMiND電梯智慧化方案 無痛升級城市電梯運營

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以物聯網作業系統、管理平臺起家的翱翔智慧（Owlsome Tech）推出LiFTMiND電梯智慧化解決方案，結合了IoT、大數據和人工智慧技術，為城市提供更高效、更安全、更智慧的電梯營運。將科技新創的想法與巧思應用在日常生活情境，電梯也能智慧化，目前LiFTMiND針對「高效節能」、「智動安全」、「友善搭乘」、「價值創新」、「智慧維運」等五大需求分別提出AIoT的解決方案，協助客戶發揮電梯設備的最大價值，以及提升場域智慧印象與管理效率，「LiFTMiND電梯智慧化解決方案」成功榮獲中華民國資訊軟體協會2023年金漾獎肯定。

可獨立運作 實現電梯無痛轉型

家家戶戶或多或少都會具備電梯環境，而依法規定，住家電梯需每個月保養一次，至於辦公大樓、商用空間等，則每個月最好能保養兩次為佳。翱翔智慧看準市場上剛性需求，以「人性的搭乘工具」作為規劃主軸，以往電梯僅是搭載乘客的工具，「LiFTMiND電梯智慧化解決方案」透過AI以及物聯網系統，可以達到傳達資訊、減少人力維護成本、緊急救助等功能，讓電梯更貼近使用者以及客戶的需求。

翱翔智慧執行長張竣貿表示：「過去電梯大多被視為『能用就好』的公共設施，其實電梯不只是運輸工具，更是許多大樓與都市發展的關鍵。在社會變遷與人力成本的雙重影響之下，乘客與大樓管理者所面對的風險正在增加，而導入基於數據的創新應用是關鍵解方。」

對於使用者來說，LiFTMiND藉由強大的運算能力，結合包括影像分析、語音辨識等技術，提供自訂關鍵字聲控、視訊救援等創新應用，以多元模式打造友善的操作情境，無論是身障人士、高齡長者等，均能達到無障礙的良好體驗，同時在緊急情形下可以通訊不斷電，全面提升電梯搭乘安全與管理能力；對於客戶來說，LiFTMiND可獨立運作，不會影響電梯原先的系統運作，並且可無縫設備接軌，數位轉型只要4小時，以外掛式設備系統滿足各家電梯型號，迅速適應場域，蒐集來自電梯內外的各種訊息，經機器學習分析，建構最佳化的電梯運作情境，可以提升電梯運行效率，減少無效的運行浪費，以彌補傳統電梯的不足，實現電梯無痛轉型，讓AI與IoT應用落地。

LiFTMiND以未來電梯的標準配備為核心目標，讓產品可以根據不同場域的需求發揮最大的功能與效果，不僅如此，產品還可以協助客戶打造屬於自己的特色，播放多媒體內容還有專屬語音，目前已廣泛運用在醫院、大型辦公大樓當中，張竣貿補充：「關鍵在於數據與硬體的整合，如何變成有意義的資訊、作出決策，並且實際運用在生活面，才能支撐未來城市的永續發展。」

展望未來，LiFTMiND將持續優化數據運算能力，未來二～三年的時間要把產品拓展至商圈建物內使用，提升商業場域的電梯使用效率、智慧安全，最後是達到家家戶戶都能擁有享受友善環境的體驗，建構更有效率的未來都市。

「LiFTMiND電梯智慧化解決方案」在眾多競品中脫穎而出，並榮獲金漾獎智慧應用組亞軍，金漾獎旨在鼓勵創新技術者運用數位技術協助產業創新營運，展現台灣數位軟實力，替產業注入一股源源不絕的新創力、刺激活絡台灣整體產業，邁向永續發展。