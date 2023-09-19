iPhone 15首賣日=缺貨日？最強分析師洩關鍵：這家台廠穩了

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【旺得富理財網 李宗莉】蘋果iPhone 15將在9/22開賣，最高階i15 Pro Max卻傳出供應鏈瓶頸，首賣日恐淪缺貨日。知名分析師郭明錤表示，目前iPhone 15 Pro Max最大的供應瓶頸，是LGIT獨家供應的四重反射稜鏡相機模組，逼得蘋果不惜提高成本也要改善良率，緊急提高大立光獨家供應的四重反射稜鏡鏡頭規格，並認為下代iPhone 16將持續採用，大立光明年獨家或主要供應商的地位穩固。

天風國際分析師郭明錤今（19）日發文表示，iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚，目前出貨量較少，且現在生產問題較其他機型明顯嚴重，並透露大立光將成i15 Pro Max的救世主。

因蘋果臨時提高鏡頭驗證標準，又要滿足出貨量需求，故大立光緊急為四重反射稜鏡鏡頭增加產線，考量生產難度提高且需投入更多資源，四重反射稜鏡鏡頭的單價大幅提升20%以上，可望顯著貢獻大立光的營收與利潤。

蘋果不惜提高鏡頭成本，以改善相機模組因組裝公差造成的良率問題，除鏡頭不良品的成本較低外，也是相中大立光一流的生產能力，應可滿足緊急要求。

且因iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro預期均續採用四重反射稜鏡設計望遠相機，若蘋果維持同樣的高生產標準，將提高第2大鏡頭供應商玉晶光明年的進入門檻，大立光明年維持獨家或主要供應商地位的機率大。

郭明錤日前才表示，iPhone 15 Pro鎖定的高階用戶，今年轉購iPhone 15 Pro Max需求優於去年的iPhone 14 Pro Max，不過iPhone 15 Pro Max等待時間顯著比其他機種久，原因卻並非全為需求強勁導致，反而是量產時程較晚，目前出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。