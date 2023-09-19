桃園國際採購商機大會 商機逾40億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023桃園國際採購商機大會」19舉行，開幕儀式由桃園市政府經濟發展局張誠局長致詞，桃園市工業會、商業會、進出口公會及外貿協會等主要工商團體亦親臨與會，共同為這場匯聚全球16國、22家重量級國際買主的採購盛會盛大開幕。

桃園市政府經發局每年舉辦國際採購商機大會，主要為協助桃園在地業者拓展海外市場，如桃園資通訊、食品加工、電動車零組件、綠能、醫療及美妝等製造代工產業發達，吸引全球多家重量級買主，今年包括韓國三大超市集團之一的E-Mart（易買得）、美國知名電動三輪車新創業者Biliti Electric、孟加拉最大資通訊企業Computer City Technology、紐西蘭最大辦公室用品通路商OfficeMax等應邀前來參加本次採購活動。

桃園市政府經發展局局長張誠表示，今日的採購洽談活動，計有全漢、手信坊食品、台灣菸酒、葡萄王、台灣雅聞等超過140家桃園在地及國內企業出席，與來自美國、紐西蘭、印度、孟加拉、韓國、日本、香港等來自全球16國買主進行超過200場次的洽談，預估本活動洽談媒合的後續商機將可望超過新臺幣40億元。

此次活動中同時辦理「全球商機投資研討會」，由台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德主任及外貿協會市場專家劉千翡組長分享全球熱門產業趨勢和非洲市場潛在商機。除實體洽談外，主辦單位也為在地業者和無法親臨臺灣的20家買主，安排視訊洽談，擴大海外商機。現場也提供碩陽電機、優貝能源及清淨海等23家桃園廠商，針對與會的國內外業者，展出其「Made in Taoyuan」的優質產品，向全球行銷桃園的創新研發及品質。